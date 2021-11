Pauline Londeix, Cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, est l'invitée de 6h20.

Moins de 50% des personnes à travers le monde ont eu accès à une dose de vaccin © AFP / Ted ALJIBE

Omicron, le nouveau variant du Covid-19 qui fait trembler la planète. Les pays se barricadent et mettent l'Afrique du Sud à l'isolement. Cette énième mutation du virus soulève surtout, une fois de plus, la question de l'accès aux vaccins, qui est très inégal dans le monde. "On a eu une forme de chance avec le variant Delta, qui est que les vaccins qu'on a aujourd'hui fonctionnaient assez bien encore contre lui. Pour le variant Omicron aujourd'hui malheureusement, on a encore beaucoup d'interrogations et il va falloir encore quelques semaines aux scientifiques pour savoir exactement quelles sont les caractéristiques de ce nouveau variant", explique Pauline Londeix, Cofondatrice de l'Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament.

Favoriser l'accès aux vaccins aux pays les plus pauvres

Pour elle, tant que tous les pays de la planète n'auront pas accès au vaccin, le virus continuera de se propager sous différentes mutations. L'exemple d'Omicron, identifié dans des pays d'Afrique australe où la vaccination est faible, est parlant : "Seuls 3,9% des population des pays à bas revenus ont eu accès au vaccin. Moins de 50% des personnes à travers le monde ont eu accès à une dose de vaccin. _Un pays comme la Suède a reçu neuf fois plus de vaccins de la part de Pfizer que tous les pays à bas revenus réunis_. Donc, on voit bien que si on ne permet pas un accès beaucoup plus large à la vaccination, on aura constamment des nouveaux variants qui vont émerger et qui vont revenir vers des pays qui auront vacciné plutôt massivement, comme c'est le cas par exemple de la France."

Inefficacité de Covax

Le dispositif Covax, qui a été mis en place pour partager ces vaccins à l'échelle de la planète n'est pas efficace : "C'est un dispositif qui repose notamment sur des donations et un système volontaire. Donc, les pays riches étaient censés partager des doses de vaccins avec les pays du Sud. Ce dispositif a été mis en place à la fin de l'année dernière et en début de cette année, et on voit bien, malheureusement, que ça a été un échec. _La stratégie de santé mondiale, l'accès à la vaccination, ne peuvent plus reposer sur des mécanismes volontaires_. Il faut une approche beaucoup plus systématique et nous, on pense vraiment qu'il est temps de passer à la vitesse supérieure et permettre un accès le plus large possible aux vaccins."