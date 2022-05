Supporters massés devant les grilles, resquilleurs en pagaille et interventions musclées de la police : la finale de Ligue des champions de football a tourné au fiasco aux abords du Stade de France samedi soir.

Ronan Evain, le directeur général de l'association Football Supporters Europe (FSE). © Radio France / *

Après le chaos de samedi puis la controverse dimanche, les premières explications : le ministère des Sports réunit lundi matin les organisateurs de la finale de Ligue des champions de football, la police et les autorités locales pour "tirer les leçons" d'un fiasco qui survient à un an de la Coupe du monde 2023 de rugby et à deux ans des JO-2024 de Paris. Dimanche soir, c’est la pelouse de Saint-Etienne qui a été envahie par les supporters, en colère après la défaite contre Auxerre synonyme de descente en Ligue 2.

"Non il n’y pas seulement de la violence dans les stades français" explique Ronan Evain, le directeur général de l'association Football Supporters Europe (FSE). "C’est vraiment une illusion, on est concentré sur ce qui se passe dans notre pays. Les soucis qu’il y a eu en début de saison avec les retours au stade après la période Covid, avec une perte d’expertise dans l’organisation des matchs, avec la difficulté à recruter des stadiers, c’était un problème général en France. C’est épisodique ou non systémique."

Il y a une grande différence entre les deux évènements, ceux de Saint-Etienne et de Saint-Denis d’après le directeur de l’association. Pour samedi soir, à Saint-Denis, Ronan Evain parle de "fiasco organisationnel". À Saint-Etienne, "ce sont des incidents qui ont avoir avec une situation sportive". "Au Stade de France, les supporters sont victimes de la mauvaise organisation."

Un accès difficile au Stade de France

"Cette histoire de faux billets, ça tourne vraiment à la farce" poursuit Ronan Evain. "La préfecture de police parle de 40.000 faux billets au Stade de France, c’est un chiffre fantaisiste." Il estime que le problème à Saint-Denis, "ce sont ceux qui ont tenté qui ont tenté de rentrer de force, au niveau des tourniquets ou sur les barrières". "Cette histoire de faux billets qui permet au ministère de l’Intérieur d’accuser les supporters de Liverpool responsable des mauvais traitements qui leur a été infligé, c’est inacceptable." Ronan Evain rappelle que les accès au parvis du Stade de France sont extrêmement compliqués. Près de 7.000 gendarmes et policiers étaient présents aux abords du stade samedi soir.

"Jamais je n'ai vu une telle désorganisation autour du Stade de France (…) je suis très en colère", ajoute de son côté Stéphane Troussel, le président socialiste du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, sur franceinfo. "Je réclame une enquête rapide, transparente sur ces dysfonctionnements."