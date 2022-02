Saisies de drogue record en​ 2021 : Stéphanie Cherbonnier, directrice de l'Ofast (Office anti-stupéfiant), est l'invitée de 6h20.

Photo prise en février 2020, à l'occasion d'une visite ministérielle à l'Office anti-stupéfiants (OFAST) © Maxppp / Vincent Isore

Il y a dix jours, Gérald Darmanin livrait un premier bilan qualifié "d’historique" des saisies de stupéfiants réalisées en France en 2021 : 96 tonnes de cannabis, 23 de cocaïne et 1,2 d’héroïne. Ce bilan sans précédent est confirmé par Stéphanie Cherbonnier, directrice de l'Ofast (Office anti-stupéfiant). "Tous les chiffres sont en hausse et les saisies de stupéfiants connaissent un niveau historiquement élevé".

Hausse des arrestations de trafiquants

Pour preuve, la saisie d'héroïne a quasiment doublé en un an et, est près de cinq fois plus élevée qu'il y a dix ans. La directrice explique également que les arrestations liées au trafic de drogue sont également en augmentation, avec notamment "le démantèlement d'organisations criminelles". "Nous avons interpellé ce qu'on appelle des cibles d'intérêt prioritaire, des Français particulièrement implantés dans le trafic de stupéfiants, en France ou à l'étranger". Stéphanie Cherbonnier met en avant "une énorme action conduite en 2020 et 2021 sur ces individus-là et 12 d'entre eux sont aujourd'hui incarcérés."

Si les saisies battent des records cette année, c'est notamment parce que "beaucoup plus de produits rentrent sur le territoire français et européen. Beaucoup plus de cocaïne entre dans les ports français. C'est la drogue qui se développe le plus et, est de plus en plus demandée". La directrice de l'OFAST rappelle que le marché de la drogue est illégal, mais la demande est forte. "Pour le cannabis, c'est 900 usagers quotidiens et pour la cocaïne, 600 usagers annuels".

"Criminalité extrêmement violente"

Pour effectuer toutes ces saisies, les agents de l'OFAST ont notamment infiltré des messageries cryptées, utilisées par les trafiquants. "Elles nous ont permis d'avoir une photographie en temps réel de ce qu'il se passait et cela a révélé l'existence de cinq grandes menaces". Parmi elles, le développement de la corruption et de la violence "les trafics de stupéfiants sont à l'origine d'une criminalité extrêmement violente, 80% des règlements de comptes sont liés à des trafics de stupéfiants, un quart des armes saisies aujourd'hui le sont dans le cadre d'affaires de stupéfiants et un tiers des groupes criminels sont liés au trafic de stupéfiants".

Stéphanie Cherbonnier note également que la crise sanitaire a eu pour conséquence des "phénomènes de pénurie", notamment en avril-mai 2020, et "une augmentation des violences".