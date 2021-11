Ouverture de la conférence des évêques de France à Lourdes : Éric Vinson spécialiste du fait religieux et de la laïcité, enseignant en anthropologie des religions à la faculté catholique de Lille est l'invité du 6h20

Les évêques se réunissent à Lourdes © AFP / Massimiliano Migliorato

Ils doivent apporter une parole claire et des solutions à la crise qui touche l'Eglise de France depuis la publication du rapport Sauvé : 300 000 victimes de pédocriminels liés à l'Eglise en France depuis 1950. Les 120 évêques se réunissent pour l'étudier. Ils vont à nouveau entendre des victimes, des laïcs aussi, des clercs, des membres de cellules d'écoute et des responsables de l'enseignement catholique.

Des annonces sont attendues par l'ensemble des Français explique l'universitaire Eric Vinson : "Je crois que les évêques de France sont dans une situation particulièrement difficile, absolument sans précédent, un moment exceptionnel sur le plan historique, avec le fait de rendre public ces chiffres vraiment terrifiants sur la pédocriminalité dans l'Église. Il y a une de prise de conscience collective de la catastrophe qui a eu lieu pendant toutes ces années. Bien sûr, les associations de victimes, et je dirais même la plupart des catholiques et l'ensemble des Français, attendent certainement des mesures précises et de divers ordres."

Dans l'attente d'un acte symbolique

La prise de conscience aujourd'hui est-elle à la hauteur du drame ? Oui, mais elle est encore en cours assure l'enseignant : "Je pense qu'il y a encore un effet de stupeur puisque les chiffres ont été rendus finalement assez récemment, au début du mois d'octobre, donc il y a un effet de souffle qui va durer. Je pense qu'on va avoir plusieurs réactions qui vont s'installer dans le temps." La réponse de la réunion des évêques sera pourtant scrutée.

Une réponse à la crise doit être donnée. "Ce qui serait terrible, bien sûr, c'est que la montagne accouche d'une souris, si j'ose dire. Il faudrait au moins une prise de parole solennelle ou un acte symbolique dont je ne sais pas déterminer pour l'instant la nature, mais qui pourrait justement peut être frapper les esprits pour montrer que l'institution catholique, à travers ses responsables donc les évêques de France, prend vraiment la mesure du drame et aussi de la stupeur et de la colère qui frappe les catholiques et plus largement, une bonne partie de nos concitoyens."

La crédibilité de l'Eglise en jeu

Les enjeux sont majeurs pour Eric Vinson. Il en va de la crédibilité de toute l'institution : "La parole de l'Eglise, les Evangiles, risque de devenir en grande partie inaudible si ceux qui la transmettent sont eux mêmes délégitimés en profondeur parce que discrédités sur le plan éthique et même sur le plan juridique, sur le plan politique, etc. Il y a vraiment un enjeu majeur."

Mais encore faut-il qu'une position commune entre les évêques puisse émerger, ce qui n'est pas assuré puisque les avis divergent sur la façon de répondre à cette crise. L'Eglise de France, par ailleurs, n'a pas forcément tous les moyens pour réparer le traumatisme des victimes. Eric Vinson : "L'Eglise en tant qu'institution, est très affaiblie. Sur le plan économique notamment. Parfois, on imagine que l'Église catholique de France est riche. Pas en termes de trésorerie. La question de l'indemnisation des victimes va être une question extrêmement délicate : où trouver des ressources pour pouvoir indemniser un tant soit peu les personnes qui ont subi des violences ?"