Le GIEC a de nouveau alerté sur l'urgence à agir. Jean Jouzel, soutien d'Anne Hidalgo, ainsi que les candidats Nicolas Dupont-Aignan et Fabien Roussel, exposent leur rapport à l'écologie sur France Inter.

Le passage aux voitures électriques fait-il partie des priorités pour les candidats et candidates ? © AFP / MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Le GIEC a de nouveau alerté sur l'urgence à agir. Le thème a pourtant été peu abordé par les candidats et les candidates à l'élection présidentielle. Aux côtés d'Anne Hidalgo, le climatologue Jean Jouzel, ancien membre du Giec, rappelle que "l'urgence est là : le rapport nous dit qu'il faudrait que le pic des émissions de gaz à effet de serre soit atteint en 2025 au plus tard. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire", et que les émissions sont imputables aux plus riches.

"Ce lien entre écologie et social est au cœur du programme d'Anne Hidalgo, et ça, j'y suis très attaché", dit Jean Jouzel. "Les renouvelables sont un levier de lutte contre le réchauffement climatique très fort, mais il y a aussi tout ce qui concerne la mobilité, l'accès aux véhicules électriques, ou la politique de la ville" : selon lui, "il y a beaucoup à faire, on retrouve dans ce programme pas mal de propositions faites par les 150 citoyens" de la convention climat.

Nicolas Dupont-Aignan : "La priorité, c'est l'isolation thermique des bâtiments"

Pour le candidat de Debout la France, "si on veut éviter ce drame, il faut s'attaquer aux vraies causes des gaz à effet de serre et aux pays qui laissent exploser leurs gaz à effet de serre, je pense notamment à la Chine, l'Allemagne, la Pologne, et donc réduire les importations"

"Il y a une immense hypocrisie à faire punir les Français, qui appartiennent à l'un des pays les plus vertueux : la France émet 0,9% du gaz à effet de serre mondial".

Pour lui, l'enjeu est donc de faire pression sur les pays pollueurs en faisant "un chantage sur les importations" : "Sinon, on peut faire toutes les économies qu'on veut, la France peut passer à zéro, l'augmentation est telle en Chine, en Inde ou en Allemagne, qu'on ne sera absolument pas dans l'inversion dans trois ans, mais plutôt dans cinquante", dit-il, affirmant que "les pays qui font sauter la planète" doivent être tenus de respecter les accords de Paris, mais que la France doit cesser d'être "le dindon de la farce".

Il propose par ailleurs de ne pas fermer la centrale de Fessenheim et de construire une dizaine de réacteurs EPR, et préconise un plan pour la rénovation et l'isolation des habitations, basé sur une prime rénovation plus importante, pour limiter les "passoires thermiques".

Fabien Roussel : "Il faut y mettre beaucoup d'argent public"

Enfin, ce que voit le candidat du PCF dans le rapport du GIEC, c'est la lueur d'espoir : "Il dit que c'est encore possible d'inverser la tendance et de limiter le réchauffement climatique. La deuxième chose qu'il dit, c'est qu'il faut investir massivement : il faut multiplier par trois ou quatre les investissements, il faut y mettre beaucoup d'argent public", dit-il, promettant de consacrer 65 milliards d'euros par an, soit 6% du PIB, à la transition écologique.

Fabien Roussel appelle au développement des transports doux, collectifs, et gratuits, ainsi qu'au développement des pistes cyclables : "Ce n'est plus aux communes de payer, elles n'ont déjà plus de budget, c'est à l'État d'accompagner ces investissements".

"Pour pouvoir sortir de l'ère du pétrole et du charbon, il faut augmenter notre production d'électricité décarbonée : il faut les deux, du nucléaire et du renouvelable"

"C'est maintenant qu'il faut mettre le paquet et multiplier les investissements publics, c'est pour ça que cette élection est importante", assure Fabine Roussel.