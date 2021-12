Emmanuel Macron en déplacement à Vierzon, Bourges et Chateaumeillant : Nicolas Sansu, maire de Vierzon, est l'invité du 6h20

Nicolas Sansu, maire de Vierzon, ici en 2015 à l'Assemblée nationale © AFP / ERIC FEFERBERG

Emmanuel Macron reprend son tour de France et sera ce mardi dans le Cher. A Vierzon, le Président doit illustrer le plan "action cœur de ville", destiné à redynamiser les centres villes. "Ce plan a permis une mise en commun de plusieurs dispositifs, dont des dispositifs locaux que nous avions lancés avant le quinquennat, _comme le droit de préemption sur les baux commerciaux, l'aide à la rénovation des façades_, mais il est vrai que le plan Action cœur de ville nous a permis de mettre tout en commun et de multiplier les dispositifs", explique Nicolas Sansu, maire PCF de Vierzon.

"Il y a quelques années où les petites et moyennes villes ont été négligées par l'État, et on s'est rendus compte que la France, sans son maillage territorial, sans ses villes, déclinait", selon l'édile. "Il a fallu trouver des moyens pour les centres-villes qui se paupérisaient, qui devenaient glauques pour certains, afin qu'ils puissent retrouver de l'activité", ajoute-t-il, rappelant qu'en 2011 la ville de Vierzon avait déjà postulé pour un programme national de requalification des quartiers anciens et dégradés.

A Vierzon, "il y a toujours des rideaux baissés", mais "aujourd'hui, nous avons reconquis une trentaine de commerces en cœur de ville en trois à quatre ans". Sont-ils économiquement solides ? "L'après-covid nous le dira. Nous avons mis en place une aide au loyer qui court sur 24 mois : j'espère qu'après ces 24 mois ils pourront continuer à payer leurs loyers".

En revanche, sur le plan des services publics, la situation est plus tendue, selon Nicolas Sansu, qui compte parler à Emmanuel Macron de la maternité et des urgences chirurgicales, menacées de fermeture en 2017. "Il a fallu une bataille de plusieurs mois pour faire reculer le gouvernement, et je crois qu'à un moment l'État doit se concentrer sur ses missions premières, la santé, la sécurité, l'éducation", dit-il.

"Il ne faut pas que l'État nous aide à investir en cœur de ville si c'est pour enlever des grands services publics".

"Il y a toujours des difficultés à surmonter, mais je pense sincèrement que l'État doit prendre le cheval de l'aménagement du territoire équilibré (...), en termes d'environnement, avoir des métropoles qui grossissent avec des métropoles qui se dévitaliseraient, ce serait un non-sens", selon Nicolas Sansu, et en appelle à l'État pour "aider à avoir un budget de la commune qui permettent d'accueillir les nouveaux habitants" dont le déménagement est favorisé par le télétravail.

"L'image de Vierzon peut changer, même si elle ne changera pas en 2 ans", dit Nicolas Sansu, qui cite la visite d'Emmanuel Macron mais aussi la mise en place d'un campus numérique.