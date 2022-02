Une enquête publiée par la Banque de France indique que les femmes sont les plus touchées par le surendettement : Jean-Louis Kiehl président de la fédération Crésus est l'invité de 6h20

Jean-Louis Kiehl, le président de la fédération Crésus, en 2021. © AFP / Thomas Padilla

Le nombre de personnes surendettées continue de reculer, en France. Un peu plus de 120.000 dossiers ont été déposés, l’an dernier, auprès de la Banque de France. C’est 15% de moins en deux ans. "La diminution de nombre de dossier de surendettement ne signifie pas que les situations ont diminué en France" explique sur France Inter Jean-Louis Kiehl, président de la Fédération Crésus, un réseau spécialisé dans la prévention et l’accompagnement du surendettement qui existe depuis 29 ans.

"On a constaté pendant le Covid que les ménages avaient fait moins de dépenses, de transport, de déplacement. Alors qu’aujourd’hui, il y a une augmentation des prix de l’énergie" poursuit-il. Selon lui, "le montant moyen a baissé" concernant le surendettement, mais "l’accès au crédit des plus vulnérables se restreint".

Les femmes seules ou avec un enfant à charge sont encore les plus touchées par le surendettement, malgré la baisse du nombre de dossiers parmi les Français, affirme l'enquête publiée lundi par la Banque de France. "Le risque de surendettement est plus élevé pour les femmes", constate l'étude centrée sur la typologie des ménages surendettés et portant sur l'année 2021. Elles représentent 54% des personnes surendettées de 25 à 54 ans.

Les rémunérations inférieures à celles des hommes et le statut plus fréquent de cheffe de famille monoparentale sont à même d'expliquer cette différence, avance l'institution. Les personnes surendettées sont par ailleurs souvent isolées et dans des situations sociales et financières difficiles : plus de la moitié d'entre elles sont séparées, célibataires ou veuves, plus d'un quart sont au chômage.

Quelque 1,9 million de personnes sont en situation de "grande pauvreté" en France, vivant avec moins de 930 euros par mois pour une personne seule et subissant de nombreuses "privations matérielles et sociales", affirmait l'Insee en mai dernier.