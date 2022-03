Pour la journée internationale des droits des femmes, le collectif Femmes et travail publie 10 propositions pour améliorer les conditions et la reconnaissance du travail des femmes. Elise Fabing, avocate spécialiste en droit du travail, membre du collectif Femmes et travail, est l'invitée de 6h20

Elise Fabing dans le studio de France Inter © Radio France / FI

Ces dernières années, on a connu des mouvements de lutte contre le sexisme et pour libérer la parole des femmes. Mais est-ce que cela a amélioré les choses dans le milieu de l'entreprise. "J'ai une vision pessimiste des choses puisqu'on vient me voir quand ça ne va pas", note Elise Fabing, avocate spécialiste du droit du travail et membre du collectif Femmes et travail. "J'ai une augmentation du nombre de dossiers ces derniers temps qui est assez inquiétante", dit-elle, mais sans pouvoir savoir si cela signifie qu'il y a plus de cas ou qu'il y a plus de femmes qui témoignent.

"Ces mouvements de libération de la parole ont permis aux femmes de se sentir moins seules et de moins culpabiliser. Enfin, la presse s'est emparée de ce sujet et les entreprises ont peur de ces témoignages anonymes. Le risque réputationnel est important pour elles".

L'avocate est très souvent sollicitée pour des discriminations sexistes, non seulement salariales mais aussi "liées à la maternité, et de plus en plus de discriminations de femmes seniors. Dans certaines entreprises, une femme a une fenêtre de tir extrêmement limitée : avant 40 ans elle est une future mère, après 50 ans elle est périmée", explique-t-elle, déplorant que "le congé maternité peut pénaliser les femmes parce qu'il n'est pas obligatoire pour les hommes".

"Aucun type d'entreprise ne peut échapper aux problèmes de discrimination ou de harcèlement", selon Elise Fabing, même si selon elle, "parfois c'est systémique, avec des grandes entreprises qui mettent des pressions phénoménales sur leurs salariés (...) avec des volumes horaires hallucinants, impossibles à tenir pour quelqu'un de normalement constitué. Les femmes étant plus précaires dans le marché de l'emploi, cela pénalise principalement les femmes", note-elle. A cela vient s'ajouter la présence de "managers toxiques", auxquelles les entreprises ne sont pas bien préparées à répondre. "C'est là que ça devient particulièrement injuste : c'est la double peine pour la victime, qui doit quitter l'entreprise parce que le contrat de confiance est rompu et qui doit trouver un nouvel emploi".

Cela ne se passe pas nécessairement mieux quand les managers sont des femmes, mais selon l'avocate, "les managers toxiques sont en fait eux-mêmes harcelés. Il y a toujours un n+1 au-dessus, il y a un mode de management qui peut être violent, et il est vrai que les managers en France sont extrêmement mal formés".

Y a-t-il eu un effet Covid sur l'augmentation de ces situations ? "Les salariés sont de plus en plus coincés dans des situations difficiles à vivre, avec des indemnisations Pôle Emploi en baisse. Cela conduit certains salariés à serrer les dents, à essayer de tenir dans des conditions insupportables, et souvent ils viennent me voir quand le corps lâche", explique Elise Fabing, pour qui "l'erreur classique est d'alerter les RH à l'oral, d'aller les voir et de tout déballer. Des salariés qui ont fait ça se sont retrouvés avec une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avant qu'il y ait la moindre trace écrite".

Avec le collectif Femmes et travail, elle formule 10 propositions pour les candidats à la présidentielle pour lutter contre ces problèmes. L'une d'elles porte sur les sanctions : "Aujourd'hui la sanction pour harcèlement moral, c'est 7100€ en moyenne : ce n'est rien, ce n'est absolument pas contraignant pour une entreprise (...). Moi, je veux six mois de salaire, il faut que ce soit à la hauteur du préjudice subi par la victime".