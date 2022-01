Crise en​ Ukraine : Cécile Vaissié professeure d’études russes et soviétiques à l’Université Rennes 2 est l'invitée du 6h20

Le ministre des affaires étrangères russe (à gauche) lors des négociations avec les États-Unis à Genève, le 10 janvier 2022. © AFP / ELOI ROUYER

Russes et américains négocient cette semaine à propos de la situation en Ukraine, pour éviter que la situation ne dégénère en conflit armé.

"La première journée [de négociations] n'a pas été très positive, et ne s'est pas conclue par grand chose", analyse Cécile Vaissié, professeure d’études russes et soviétiques à l’Université Rennes 2.

"C'est une démonstration de force : les Etats-Unis veulent dire, si vous touchez à l'Ukraine, nous interviendrons et la Russie campe sur ses positions, peut être pour détourner l'attention d'autres terrains, y compris le Kazakhstan.

Selon la professeure, "dire que la tension va réellement baisser dans les jours qui viennent, c'est à mon avis une illusion".

Un négociation illusoire ?

Elle estime que la Russie et les Etats-Unis sont "obligés de dire que leur rencontre sert à quelque chose mais ils ne peuvent tomber d'accord sur rien".

Selon l'enseignante, "la Russie veut que les États-Unis s'engagent à ce que l'OTAN ne prenne pas l'Ukraine. Ce n'est pas dans les projets immédiats, et les États-Unis n'ont pas à s'engager pour l'Ukraine. Elle souhaite que la situation revienne à l'état de 1997, quant aux armes employées, sauf qu'il n'y a pas vraiment d'armes déployées."

C'est un peu un dialogue de sourd

Détourner l'attention du Kazakhstan

Pour Cécile Vaissié, c'est une sorte de cinéma qui se joue.

Pendant que tout le monde regarde l'Ukraine, on ne voit pas la Russie qui augmente la pression et est présente au Kazakhstan.

Toutefois, "la situation en Ukraine est tout à fait inquiétante", insiste-elle. "Poutine a massé des soldats sur le territoire russe, mais à la frontière et il sait très bien qu'il inquiète ses voisins."

Pour quelles raisons ? "Car il est s'est déjà emparé de la Crimée (en 2014), qu'il a envoyé des hommes dans le Donbass, où il y a déjà une situation de guerre."

En même temps, Poutine ne fait jamais les choses quand on l'attend.

L'Ukraine a-t-elle les moyens de résister ?

"Elle a de plus en plus d'aide des États-Unis, il y a une mobilisation citoyenne, mais dans la pratique elle n'aurait pas les forces de résister", analyse la professeure, avant de poursuivre. "Ce qui est déplorable, c'est qu'on en arrive à cette situation. Jusqu'à cette agression de la Crimée en 2014, la Russie et l'Ukraine avaient de bonnes relations."

Elle explique qu'avant 2014, la population ukrainienne ne voulait pas rentrer dans l'Otan. "Elle n'a voulu entrer dans l'Otan, qu'à partir du moment où elle a vu qu'elle pouvait être agressée par sa voisine".

Pourquoi les États-Unis sont-ils impliqués, et non l'Europe ?

"Pour Monsieur Poutine, l'interlocuteur ce sont les Etats-Unis", explique Cécile Vaissié.

Poutine montre une fois de plus à quel point il méprise l'Union Européenne.

"Mais du côté de l'Union Européenne, c'est aussi un sacré échec. Ca veut dire que nous n'avons pas de diplomatie, que nous ne pouvons pas intervenir dans ce type de dialogue."

Elle note qu'"il y a une énorme vision dans l'UE. Certains pays, comme la France et l'Allemagne, envisagent toujours de rétablir les relations avec Poutine et d'autres pays, de l'ancien bloc soviétique et qui ont l'habitude de négocier avec Poutine, refusent de le faire, sont beaucoup plus dures sur la situation."