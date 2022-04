Analyse de la cartographie électorale : Béatrice Giblin géographe et directrice de la rédaction de la revue Hérodote est l'invitée du 6h20.

Le premier tour de la présidentielle 2022 dans un bureau de vote de Perpignan, le 10 avril. © AFP / Jc Milhet / Hans Lucas

Les résultats du premier tour de la présidentielle sont connus depuis dimanche soir. On possède désormais toutes les données précises du vote, il est donc possible d'en analyser la "cartographie". D'après Béatrice Giblin, la carte du vote 2022 est "incontestablement" très différente de celle d'il y a cinq ans. "On était habitué à des cartes rose et bleue - représentant les couleurs des principaux partis traditionnels - voilà qu'il n'y a plus de bleu et plus de rose." Aujourd'hui, "on a de l'orange pour Macron, du marron pour l'extrême droite et du rouge pour Mélenchon."

Le vote Mélenchon, "vous n'allez pas le retrouver du nord au sud"

Selon la géographe, "le vote pour Mélenchon est important en nombre de voix mais très très différent" de celui de Macron et Le Pen, présents partout dans le pays. "L'essentiel des voix de Mélenchon c'est notamment la Seine-Saint-Denis, le Val-d'Oise, Val-de-Marne, Seine-et-Marne et Essonne. C'est son gros socle." Le vote pour le candidat LFI est ainsi "plus concentré géographiquement, ce n'est pas un vote que vous allez retrouver de la Bretagne à l'Alsace et du nord au sud."

Béatrice Giblin ajoute qu'il correspond "à des catégories sociales : il faut qu'il y ait des gens jeunes, très souvent quand même issus de l'immigration, des étudiants, des enseignants, c'est-à-dire des gens avec un capital culturel de gauche et puis un mode de vie soucieux d'écologie."

Le vote Marine Le Pen présent "dans les petites et moyennes villes"

D'après l'analyse de la directrice de la rédaction de la revue Hérodote, "Marine Le Pen est présente dans les petites et moyennes villes, Macron est beaucoup plus présent dans les villes qui comptent plus de 50 000 habitants et les grandes villes. Mélenchon est également présent dans les grandes villes, dans les agglomérations avec université. Il a bénéficié du vote utile que l'on avait dans ces classes là."