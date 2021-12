Un projet de loi sur la protection de l'enfance arrive aujourd'hui au Sénat. Gautier Arnaud-­Melchiorre auteur d'un rapport sur la parole des enfants placés est l'invité de 6h20.

Dans son rapport remis au gouvernement, Gautier Arnaud-­Melchiorre revient sur les mauvais traitements que subissent certains enfants placés. © Maxppp / Philippe RIEDINGER

Aujourd'hui âgé de 26 ans, cet étudiant en droit a remis il y a trois semaines un rapport au gouvernement après avoir rencontré près de 1500 enfants placés, durant plus de six mois. Il a lui-même été hébergé par l’aide sociale à l’enfance et a grandi sans son père. Sa mère était elle en grande souffrance psychique.

Ce projet de loi "va apporter des modifications supplémentaires et va permettre de clarifier certaines choses", explique tout d'abord Gautier Arnaud-­Melchiorre. "Il se complète avec les précédentes lois et ne s'oppose pas".

L'importance du suivi par les adultes

Parmi les points principaux à améliorer, l'accompagnement des jeunes majeurs. "Une mesure très importante, c'est le droit au retour après l'accès à la majorité".

Gautier Arnaud-­Melchiorre raconte sa chance d'être tombé sur des "adultes bienveillants". Un point fondamental selon lui. "Au-delà de l'accompagnement financier, il faut des adultes sur lesquels on peut compter, il y a besoin d'un suivi. Il ne faut pas que cela soit, on te donne de l'argent et tu te débrouilles".

J'ai rencontré des jeunes qui, en 18 ans de parcours à l'aide sociale à l'enfance, n'ont jamais été dans un musée"

Dans son rapport remis au gouvernement, l'étudiant revient également sur les mauvais traitements auxquels certains enfants sont confrontés. "Ce n'est pas forcément des coups mais des petites choses comme - toi t'es l'enfant de la famille d'accueil, donc tu ramasses les crottes de chien, tu ne manges pas la même chose que nous".

Suite à ses observations, d'après Gautier Arnaud-­Melchiorre, le projet de loi contient notamment un amendement sur la prostitution des mineurs.

Enfin, le jeune homme insiste également sur l'importance de permettre à ces enfants d'avoir accès à la culture. C'est d'ailleurs un des points à améliorer. "J'ai rencontré des jeunes qui, en 18 ans de parcours à l'aide sociale à l'enfance n'ont jamais été dans un musée ou lieu de culture".