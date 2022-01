French Tech, des levées de fonds record pour les start-up en ​2021 : Maya Noël Directrice Générale de France Digitale est l'invitée du 6h20

Maya Noël dans le studio du 5/7 © Radio France / France Inter

"Il y a une vraie accélération dans l'écosystème, ce qui fait que nous arrivons à avoir des champions européens en devenir dans le numérique, ce qui est notre objectif", se félicite Maya Noël, directrice générale de France Digitale, après qu'une 26e entreprise française, Spendesk, est devenue une licorne, une entreprise valorisée à plus d'un milliard de dollars.

"Il y a une volonté politique mais surtout collective : on a les moyens aujourd'hui d'arriver à financer ces start-ups, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans", explique Maya Noël : "Quand France Digitale s'est créée, on est passés du statut de pigeons à licornes". L'espoir est celui d'arriver à avoir des entreprises capables de peser face aux gigantesques GAFAM américaines.

Ces licornes sont pour la plupart des entreprises de services, comme Doctolib. En revanche, il y en a peu dans l'industrie, comme ExoTech, devenue lundi la 25e licorne. "Les entreprises industrielles nécessitent un cycle de financement beaucoup plus long, car il y a de la R&D. On commence à avoir les moyens de les financer", dit-elle, mais il y a aussi un esprit différent selon elle depuis quelques années, avec des investisseurs capables de miser plus d'argent dès le début sur ce type d'entreprises.

Les investisseurs sont non seulement publics, comme BPIFrance, mais aussi des fonds d'investissement, et souvent, désormais, lorsqu'il faut lever des fonds à hauteur de centaines de millions d'euros, "des Américains ou des Chinois". Mais "on est en train d'amorcer une phase vertueuse où on arrive à construire des champions qui vont pouvoir se consolider, se revendre, et réinjecter de l'argent en France ou en Europe".

Pour elle, ce qui compte, ce n'est pas combien d'entreprises émergent, mais "ce qu'on fait éclore comme entreprises, et quels contrepoids on peut avoir face aux États-Unis". Même si les risques que ces entreprises s'effondrent lors de crises, comme celle du Covid, "les entreprises se consolident, on est dans une phase d'accélération, il faut continuer cet effort si on veut pouvoir créer des champions"