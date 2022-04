Le 46e Printemps de Bourges débute ce mardi 19 avril : Boris Vedel, directeur du Printemps de Bourges est l'invité de 6h20

Le directeur du Printemps de Bourges, Boris Vedel, en 2020 © AFP / GUILLAUME SOUVANT

Le Printemps de Bourges cette année ne sera pas comme les deux dernières. Pas de format tronqué à cause de l'épidémie de Covid. "Pas de restriction", prévient Boris Vedel, le directeur du festival, mais l'obligation "simplement de s'amuser enfin." C'est une ville qui peut enfin revivre : "On a vécu deux années avec un format un peu hybride, avec un peu moins d'artistes, mais surtout avec une ville qui devait se taire."

Montrer la nouvelle génération

Le Printemps se résume en trois mots selon Boris Vedel : "création, découverte et émergence". Le festival est celui qui lance la saison des grands rassemblements, avec un point d'honneur à faire découvrir de nouveaux talents. "Il y a beaucoup d'artistes connus, mais quand même, 65% de l'affiche ce sont des jeunes talents, et avec une programmation quasi paritaire cette année. C'est ça qui définit le printemps : cette envie de montrer la nouvelle génération. On aime à dire que c'est festival où tout commence, et puis ensuite, on retrouve les artistes soit en tête d'affiche soit dans les créations."

Qui dit édition normale cette année, dit programmation riche : "Avec tous les artistes invités sur des créations, on monte à 150 artistes et plus d'une cinquantaine de spectacles. Il y a de quoi faire, avec toutes les esthétiques, du rap aux musiques du monde en passant par le jazz et beaucoup de piano cette année."

La crainte liée au covid

Malgré tout, est-ce que le public sera au rendez vous ? Boris Vedel est confiant, même si les habitudes de consommation du public des spectacles a changé : "Sur certains publics, c'est vrai que on observe, que ce soit dans le salles de cinéma, de théâtre ou dans les festivals, il y a des habitudes qui se sont un petit peu perdues. N'oublions pas qu'il y a quelques jours, on était dans une flambée épidémique. Donc il y a toujours cette inquiétude pour les festivaliers de perdre de l'argent. Les gens se décident de plus en plus à la dernière minute, le temps que les choses se tassent. Il faudra vivre avec et c'est pas ça qui va gâcher la fête."