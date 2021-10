Le "nutri-score" fait débat devant le Parlement européen : Serge Hercberg, épidémiologiste et spécialiste de la nutrition, créateur du nutri-score, est l'invité du 6h20

Le nutri-score va-t-il être imposé à toute l'Europe ? Le débat arrive devant le Parlement européen ce mardi. "Dans l'histoire du nutri-score, on est habitués, quand on s'oppose à certains intérêts économiques, à avoir des lobbies qui montent au créneau. C'est ce qu'il se passe aujourd'hui, puisque l'agenda politique remet le nutri-score au cœur des discussions", explique celui qui avait créé ce code couleur avec son équipe, Serge Hercberg.

Parmi les reproches qui sont faits au nutri-score, le mauvais classement des produits du terroir. "Or ce sont deux notions très différentes : faire partie du patrimoine gastronomique c'est très bien, mais le label de qualité qui correspond à cette dimension ne confère pas au produit une bonne qualité nutritionnelle. Donc il faut informer, à côté du label de qualité, sur la réalité de la composition nutritionnelle. Un produit gras et salé, même s'il a un label de qualité, reste gras et salé : le consommateur doit savoir", explique l'épidémiologiste.

Un outil de comparaison

Par ailleurs, il rappelle que le nutri-score, s'il est mauvais (D ou E) pour un produit, ne veut pas dire qu'il ne faut pas consommer un produit, mais qu'il faut "le consommer en quantité raisonnable : l'idée c'est d'aider les consommateurs à comparer les produits entre eux dans une même catégorie".

"Tous les logos nutritionnels ont un certain nombre de limites", reconnait Serge Hercberg, qui explique que les additifs ou la présence de pesticides ne figurent pas dans le nutri-score. Mais "ces informations sur la qualité nutritionnelle ont un vrai impact sur la santé" : le nutri-score prend en considération à la fois les éléments défavorables mais aussi les éléments positifs, "les fruits et légumes, les fibres, les protéines".

La vente de produits "D et E" baisse

"Les améliorations qui sont en cours d'être validées par un comité scientifique européen portent sur les éléments sur lesquels il y a des progrès scientifiques", ajoute-t-il, expliquant que le nutri-score va évoluer de façon scientifique.

Quel impact sur les ventes ? "On remarque que la vente de produits D et E baisse légèrement, et celle de produits A et B augmente. Il ne faut pas penser que le nutri-score va empêcher de consommer des produits mal classés, simplement il permet de diminuer des consommations excessives", rappelle Serge Hercberg.