Campagne présidentielle 2022: Louis Aliot maire de Perpignan et porte-parole du Rassemblement national est l'invité de 6h20

Le maire de Perpignan Louis Alliot, le 28 juin 2020. © Maxppp / Guillaume Horcajuelo

A deux semaines et demi du premier tour, Marine Le Pen a décidé de ne pas enchaîner les grands meetings. "Les Français ont besoin qu’on leur parle de leurs préoccupations au plus près et les grandes messes n’apportent pas grand-chose" explique Louis Alliot, maire Rassemblement national de Perpignan, soutien de Marine Le Pen dans la campagne présidentielle. Elle veut "répéter au plus près des Français", ses thématiques, comme le pouvoir d’achat et la sécurité. "Ce message passe et s’inscrit dans la durée".

Louis Alliot ne craint pas l’abstention, préjudiciable lors des élections régionales pour le RN. La mobilisation "va se faire" affirme le maire de Perpignan. "La campagne démarre." Il se veut prudent, malgré l’avance de Marine Le Pen dans les sondages, "le match du premier tour n’est pas plié. A tout moment il faut se battre car la partie n’est jamais gagnée."

Les sanctions contre les russes, "une hypocrisie"

Sur la guerre en Ukraine, Louis Alliot qualifie "d’hypocrisie" les sanctions de plusieurs pays envers la Russie. "Il faut sanctionner au cas par cas. On voit bien que c’est de l’hypocrisie car on a besoin de l’énergie russe et on voit bien que dans certains domaines on continue de commercer avec les russes." Le plus important d’après Louis Alliot, "le cessez-le-feu et la paix". Il estime que la paix passera par Israël, la Chine et es Etats-Unis.