Lancement de la 37ème campagne des Restos du cœur : Claude Bougère responsable du pôle bénévolat national des Restos du cœur est l'invitée de 6h20

Les Restos du coeur à Guéret. © Radio France / Emeline Ferry

La petite idée de Coluche n'était pas censée durer... et pourtant, les Restos du Coeur lancent aujourd'hui leur 37e campagne d'hiver. L'an dernier, 142 millions de repas ont été distribués. "Hélas, c'est toujours plus d'année en année", déplore Claude Bougère, responsable du pôle bénévolat national des Restos du Coeur, qui indique que 1,2 million de personnes sont accueillies, et lance l'alerte : "Une personne sur deux que nous accueillions a moins de 25 ans".

"Nous mettons en place de nouveaux dispositifs" pour des publics plus isolés, avec "des camions itinérants qui viennent prendre le relais de notre maillage territorial". Le nombre de centres itinérants va être ainsi doublé.

Quels sont les besoins des Restos du Coeur ? "Malheureusement, ce sont toujours les mêmes : ce sont bien sûr les soutiens financiers, et on sait que les Français sont très solidaires", dit Claude Bougère, qui explique que les Français ont continué à aider pendant la pandémie. "Mais avec la crise qui ne fait que se creuser, il faut que ça continue".

"Plein de missions différentes"

Quant à la collecte des produits frais, elle est faite auprès des partenaires de la grande distribution, qui désormais jouent le jeu en donnant leurs invendus : "Ca c'est terminé, on y veille, on est très présents sur le terrain, il y a des contacts noués localement avec des rencontres régulières". Malgré la crise sanitaire, "l'accueil inconditionnel prime" aux Restos du Coeur "depuis le premier jour", mais le respect du masque, des gestes barrières et de la distanciation sont de mise.

Aujourd'hui, selon Claude Bougère, il y a 70 000 bénévoles permanents, et 23 000 bénévoles temporaires, qui viennent renforcer les équipes, qui se renouvellent et dont la moyenne d'âge baisse petit à petit. "On continue à recruter tout au long de l'année, c'est la grosse partie de notre travail, il y a des équipes de terrain à animer, à encadrer, il y a plein de missions très différentes", explique la responsable du pôle bénévolat, avec notamment des missions "d'accompagnement et d'aides à la personne", même si la porte d'entrée du bénévolat reste l'aide alimentaire.