Doit-on s'inquiéter de la multiplication des cas d'influenza aviaire ? Jeanne Brugère-Picoux, professeure honoraire de l'École nationale vétérinaire d'Alfort et membre de l'Académie nationale de médecine, est l'invitée de 6h20

Des millions de volailles sont abattues en raison de l'épidémie de grippe aviaire © AFP / Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

"On l'appelle la peste aviaire, officiellement, chez les vétérinaires : c'est la maladie la plus contagieuse que l'on connaisse" : plus de 250 foyers ont été détectés en France dans l'épidémie de grippe aviaire, et un million de volailles abattues. Pour Jeanne Brugère-Picoux, professeur honoraire de l'École nationale vétérinaire d'Alfort, c'est malheureusement la seule solution. "C'est toujours très virulent, mais on a toujours le risque lié aux animaux sauvages", explique-t-elle.

"Le risque de transmission à l'homme n'a jamais été démontré : il y a eu des cas en Asie, mais jamais de transmission d'un humain à l'autre", explique-t-elle. "Pour qu'on ait une réaction au niveau humain, il faut que le virus atteigne les alvéoles pulmonaires et pas les premières voies respiratoires", ce qui peut expliquer la positivité de certains dépistages sérologiques chez des humains qui n'étaient pas malades.

C'est le contraire du Covid, qui lui s'est adapté à l'humain : "On sait qu'il y a certainement un réservoir du Covid chez la chauve-souris qui sévit surtout dans le sud de la Chine... mais on ne l'a jamais trouvé, ce virus : quand on cherche, on trouve des virus qui ressemblent". Y a-t-il eu d'autres animaux intermédiaires ? On ne le sait pas, selon la professeure. Aujourd'hui, on trouve même des animaux infectés par des hommes, et des animaux infectés naturellement en milieu sauvage : "Quand on fait des enquêtes sur des animaux positifs, on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de chances que l'animal soit positif si l'humain à côté soit positif". Ainsi, à Hong-Kong, des hamsters ont été tués en raison de soupçons de Covid.

Y a-t-il une augmentation de ces zoonoses ? Selon Jeanne Brugère-Picoux, non : "C'est parce qu'il y a une plus forte médiatisation de la Covid. Mais il faut savoir que 75% des maladies sont des zoonoses, communes à l'humain et à l'animal. Ce qui m'inquiète plus, par exemple, ce sont les réservoirs de tiques, qui sont très dangereuses. Quelquefois, les modifications dans la biodiversité font que des animaux sauvages deviennent des réservoirs à tiques". Il y a toujours eu des recherches sur les zoonoses, "et c'est là où l'on se rend compte que les vétérinaires sont nécessaires", car "ils connaissent très bien ces maladies. Les médecins reconnaissent de plus en plus que les vétérinaires sont essentiels".