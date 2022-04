Le milliardaire Elon Musk rachète Twitter : Emmanuel Botta rédacteur en chef adjoint du service éco de l'Express est l'invité du 6h20

Elon Musk va racheter Twitter pour 44 milliards de dollars © AFP / SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Elon Musk a réussi son pari : le patron de Tesla et de SpaceX a passé un accord définitif avec le conseil d'administration de Twitter pour racheter le réseau social au prix de 41 milliards d’euros, et en faire une entreprise privée, non cotée en Bourse. "Twitter est un réseau social qui marche très bien. C’est la caisse de résonnance médiatique mondiale" rappelle Emmanuel Botta, journaliste à l’Express, auteur de plusieurs livres sur le magnat de la technologie. "Twitter est bien plus puissant que le New York Times ou Le Monde réuni. C’est un joyau qui reste à polir."

41 milliards d’euros, "c’est très peu par rapport à la capitalisation boursière d’un Meta, le groupe Facebook, qui est de 650 milliards" observe Emmanuel Botta. "Elon Musk est un libertarien" ajoute le journaliste, "il estime que tout doit être dit sur Twitter, que ce soit des mensonges, des insultes, des fausses informations. C’est à l’utilisateur ensuite de faire sa propre opinion."

"La liberté d'expression est le socle d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où les sujets vitaux pour le futur de l'humanité sont débattus", a déclaré Elon Musk, cité dans le communiqué de Twitter.

84 millions d'abonnés sur Twitter

Mais cette liberté à outrance peut avoir des aspects négatifs. "Et si Elon Musk avait été propriétaire de Twitter au moment de l’assaut du Capitole en 2021 ? Il n’aurait certainement pas suspendu le compte de Donald Trump, le Président américain" avance Emmanuel Botta.

Elon Musk compte 84 millions d’abonnés sur le réseau social, "c’est un twitter forcené, il tweet tout et n’importe quoi". "On a plus l’impression de suivre le compte d’un ado" affirme Emmanuel Botta. "Je pense qu’il s’autocensure un peu. Il connaît les règles actuelles."