Sommet des Jeunes sur le changement climatique organisé par l'ONU à Milan : Nathan Méténier, coprésident de cette pré COP jeunesse, porte-parole de Youth and environment Europe est notre invité de 6h20

Earth © Radio France / EE

A 22 ans, Nathan Méténier est déjà l'un des sept jeunes conseillers climat du Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. Passionné par les questions environnementales depuis toujours, il se considère comme une "boîte à idées", mais surtout "de vigie, être en capacité de communiquer au Secrétaire général de l'ONU -aussi à des chefs d'État, aux institutions onusiennes, à d'autres institutions- ce qu'on pense être essentiel et surtout rappeler qu'agir pour le climat n'est pas seulement une question de finance, d'adaptation ou encore d'économie, mais une question de biodiversité, de justice sociale aussi parce que si on règle la question des gaz à effet de serre, par exemple, tout en recréant des injustices sociales, ce n'est pas tout à fait ce que nous appelons de nos vœux dans les prochaines années".

Proposer leur vision aux dirigeants

Le "Youth4Climate", le sommet de la jeunesse pour le climat débute aujourd'hui à Milan en Italie. L'Italie co-présidera la COP26 avec le Royaume-Uni du 1er au 12 novembre à Glasgow. Pendant 3 jours, près de 400 jeunes, à l'invitation des deux pays, vont débattre et proposer leur vision ensuite aux ministres et chefs d'Etat. Nathan Méténier entend notamment apporter une réflexion sur le rôle des acteurs non étatiques, "le rôle du sport, le rôle de l'art, le rôle de la mode, le rôle de l'entrepreneuriat".

"C'est des secteurs qui sont extrêmement carbonés, c'est à dire qui polluent énormément, mais qui aussi peuvent servir à la transition sociale et environnementale qu'on appelle de nos vœux."

Objectif de justice sociale

Au cœur de cette COP Jeunesse, il y a surtout une volonté de mettre au même niveau des priorités les enjeux environnementaux et de justice sociale. Nathan Méténier : "La crise climatique et les changements climatiques impactent ceux qui sont les plus marginalisés. Ceux qui vivent, par exemple, sur des îles qui sont en train d'être recouvertes par les eaux. Ernest des îles Fidji, qui va être aussi l'un des coprésidents pourra raconter comment quelques personnes de sa famille ont perdu leur maison. Ce qui nous a amenés à cette crise climatique, c'est bien souvent une crise sociale. Nous avons toujours les mêmes leaders qui ne sont pas passionnés pour réduire les inégalités ou penser à l'action climatique."