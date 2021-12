A l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le SIDA, et de la présentation de la deuxième feuille de route santé sexuelle 2021 - 2024 : Professeur François Dabis, professeur de santé publique président du comité de pilotage de la feuille de route santé sexuelle 2021-2024 est notre invité

Flyers d'information sur le sida, le VIH, la séropositivité, les personnes séropositives, à l'hôpital CHU de Nancy au service infectiologie. © Radio France / Guillemette Franquet

En cette Journée mondiale de lutte contre le Sida, le ministère de la Santé présente sa nouvelle feuille de route pour améliorer la santé sexuelle des Français. François Dabis, professeur en santé publique, expert du VIH reconnu au niveau international. Et quand on parle de santé sexuelle en 2021, impossible de ne pas évoquer les conséquences de la crise sanitaire sur la santé sexuelle. "Elle a eu un impact sur les services puisque, notamment pendant le premier confinement, beaucoup de choses ont été fermées ou mises au ralenti. Je pense bien sûr au service de dépistage. C'est peut être sur le dépistage que nous avons aujourd'hui les signaux les plus inquiétants. En l'espace de deux ans, la manière dont les personnes en France se sont fait dépister a beaucoup changé et elle a baissé, de l'ordre de 20% de tests de dépistage en moins. On est donc en 2020, à peu près sur les niveaux que l'on avait en 2012. On a beaucoup perdu dans ce domaine", précise le spécialiste. Pour autant, difficile pour l'instant d'affirmer avec certitude que cela se traduira par une augmentation du nombre de malades : "Il est possible que lorsqu'on récupèrera ce retard, on aura des retards au diagnostic et ses retards au diagnostic, bien sûr, auront des impacts négatifs. Mais pour l'instant, nous allons essayer de les minimiser."

Comment remonter la pente, rattraper le retard ?

"En redynamisant les services, en informant la population, en communiquant notamment sur l'importance du dépistage et en multipliant les manières de se faire dépister. Il existait déjà depuis quelques années de nouvelles manières de se faire dépister. Je pense aux autotests que l'on pouvait trouver en pharmacie. Je pense aux tests rapides que les associations prodiguent. A partir de janvier 2022, une expérimentation qui avait démarré du côté de Nice et du côté de Paris va être généralisée à toute la France. C'est ce que l'on appelait le 'Laboratoire sans ordonnance', et ça va s'appeler 'Vie test'. N'importe quel Français pourra se rendre dans n'importe quel laboratoire d'analyses s'il le souhaite et se faire tester gratuitement et sans prescription."

L'information des jeunes toujours cruciale

L'information des jeunes est indispensable, c'était même l'un des chevaux de bataille de l'Exécutif dans la première feuille de route qui a été mise en place au début du quinquennat. Mais en mars dernier, le Sidaction a fait réaliser un sondage sur les jeunes et leur connaissance du VIH. Il apparaît que seulement 67% des jeunes se disent bien informés. Un chiffre en basse de sept points en un an. Pour François Dabis, "les générations se suivent et il faut continuer l'information, voire l'intensifier. Il faut aussi changer la manière de le faire. On passe bien sûr de plus en plus par les réseaux sociaux. Récemment, on a vu une petite tendance dans le mauvais sens, de moins bonne information sur va aussi falloir beaucoup travailler. Je pense que les jeunes sont bien sûr le public prioritaire pour renforcer tous les dispositifs d'information en matière de VIH, d'infections sexuellement transmises et plus généralement de santé sexuelle."

Ce nouveau plan supervisé par François Dabis présente 30 actions prioritaires pour améliorer la santé sexuelle des Français, notamment l'extension des possibilités de dépistages, mais aussi "la possibilité pour les médecins généralistes de prescrire à nouveau, depuis déjà la moitié de l'année 2021, ce qu'on appelle la prophylaxie pré-exposition (PrEP), c'est à dire l'usage des médicaments antirétroviraux, les personnes négatives qui prennent des risques. Mais ça va prendre du temps et il va falloir répéter ceci."