L'urgentiste Mathias Wargon estime ce mercredi sur France Inter que le docteur François Braun à qui Emmanuel Macron a confié une "mission flash" pour l'hôpital a "une vision très extra-hospitalière".

Mathias Wargon, chef de service des urgences adultes et du SMUR de l'hôpital Delafontaine de Saint-Denis. © AFP / Joel Saget

Emmanuel Macron va lancer "une mission d'urgence, une mission flash" d'un mois pour pouvoir "dès cet été apporter des réponses très fortes pour consolider nos urgences dans cette période", a annoncé le Président mardi lors de son déplacement à l'hôpital Pasteur de Cherbourg (Manche), à l'heure où des hôpitaux publics souffrent d'un grave manque de soignants.

Il s'agit de "regarder partout sur le territoire les difficultés des uns et des autres, les causes et les réponses qui ont déjà été établies." Il remettra le "1er juillet au plus tard à la ministre un travail" qui expliquera où sont les manques "territoire par territoire" pour pouvoir les chiffrer et "illustrer les premières pistes."

Des services d'urgence qui ferment une nuit ou deux

"À un moment, il va falloir se mettre autour d’une table et s’attaquer au problème systémique, en un mois, je ne pense pas que beaucoup de choses se résolvent" déplore Mathias Wargon, le chef de service des urgences et du SMUR de l’hôpital Delafontaine de Saint-Denis. "On va devoir limiter les dégâts pour cet été, et faire un travail de fond qui n’a jamais été fait" poursuit le médecin urgentiste.

"François Braun est quelqu’un qui connaît le dossier" ajoute-t-il. "Il est du SAMU, c’est quelqu’un d'extra-hospitalier, qui connaît très bien le système des urgences extra-hospitalières mais il connaît moins bien le système instra-hospitalier. Je ne suis pas de la même chapelle que François Braun." Mais Mathias Wargon n'est "pas certain qu’il aura les clefs" pour faire ce rapport. "De toute façon, on ne changera rien". Selon lui "la question, à un moment, c'est : qu'est-ce qu'on fait pour réformer au fond le système de santé et ne pas se contenter d'un rapport qui va répéter la même chose que ce qu'on a dit la dernière fois ?"

Le nombre de services d’urgence fermés en France est très difficile à estimer affirme Mathias Wargon. "J’ai entendu une centaine sur 600. Mais c’est compliqué à dire. En Ile-de-France, des services d’urgence ferment une ou deux nuits, parfois la journée. Ça ferme en clignotant."