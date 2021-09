Emmanuel Macron entame un déplacement de 3 jours à Marseille : Saïd Ahamada député de la 7ème circonscription des Bouches-du-Rhône est notre invité de 6h20

Saïd Ahamada, député LREM des Bouches-du-Rhône © AFP / GERARD JULIEN

C'est un déplacement hors du commun : un Président et plusieurs ministres dans une même ville, pendant trois jours, avec un plan de plusieurs milliards d'euros à la clé, pour les écoles, le logement et la sécurité. Mais est-ce à un président de la République de s'occuper ainsi d'une ville ? "C'est au chef de l'État de faire en sorte que les Français ne soient pas discriminés par leur lieu d'habitation, et il se trouve qu'aujourd'hui à Marseille, on a une ville aujourd'hui fracturée, qui souffre de retards énormes en termes de services publics : si la municipalité connait une situation financière difficile, il est normal que le chef de l'État vienne à la rescousse des Marseillais pour qu'ils aient les mêmes droits et devoirs qu'ailleurs sur le territoire", selon le député LREM Saïd Ahamada, élu dans la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône.

Il faut qu'on ait des moyens pour Marseille, mais aussi qu'on ait un pilotage politique fort, pour qu'on regarde dans la même direction, qu'on avance et qu'on ait des résultats.

L'argent mis sur la table par l'État "sera géré de manière locale, parce qu'on est sur des compétences locales : le plan écoles correspond à une compétence exclusivement municipale", rappelle Saïd Ahamada. "Mais il faut que l'État ait son mot à dire, parce qu'on met des moyens, c'est de l'argent public : il faut une obligation de résultats pour que cet argent soit bien utilisé", ajoute-t-il.

De quelle enveloppe financière Marseille aurait-elle besoin ? "C'est une question d'argent mais pas seulement : il faut créer une nouvelle dynamique, redonner de l'espoir aux Marseillais. Une grande majorité de Marseillais sont déçus, désabusés, ils n'ont plus confiance en la République, qui les a abandonnés pendant des décennies", selon le député, qui souligne l'importance symbolique forte de la venue d'Emmanuel Macron à Marseille, qui doit se rendre dans les quartiers nord.

Je crois beaucoup en ce dont le Président a parlé : Marseille capitale de la Méditerrannée. Il faut qu'on arrive à faire rêver les Marseillais et les Français.

"Il faut que Marseille trouve sa place dans le concert des villes-monde", appelle de ses vœux Saïd Ahamada. L'une des problématiques est celle des transports : Marseille est plus étendue que Paris mais ne dispose que de deux lignes de métro. "Il faut que la priorité des services de transport soit le désenclavement des quartiers nord de Marseille (...). Il faut avoir une ambition pour le nord de la ville", même si celle-ci représente des chantiers de plusieurs dizaines d'années.