La fondation Abbé Pierre publie le 27e rapport sur l’état du mal-logement en France : Manuel Domergue directeur des études de la Fondation Abbé Pierre est l'invité du 6h20.

Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre © Maxppp / IP3 PRESS

4 millions de personnes sont mal-logées en France, dont 300 000 SDF. La situation "s'est compliquée, pour les personnes qui sont en bas de l'échelle", analyse Manuel Domergue, directeur des études de la Fondation Abbé Pierre.

Des personnes "qui étaient déjà mal logées et qui désormais doivent subir leurs conditions de mal-logement plus souvent, notamment à cause des confinements", explique-t-il. Dégradation de la situation financière, perte d'emploi, hausse du prix de l'énergie...Les facteurs aggravant la situation des plus précaires sont nombreux.

Hausse de la précarité énergétique

"On voit une remontée assez forte et assez impressionnante de la précarité énergétique. Il y 20% de Français qui ont eu froid en 2021, ils n’étaient que 14%" l'année précédente.

Manuel Domergue souligne également les difficultés d'accès aux guichets et aux services sociaux, du fait de la pandémie et de la dématérialisation. Pour avoir accès à un travailleur social, "parfois ce sont des mois d'attente", commente-t-il.

Le logement : pas une priorité de l'exécutif

"Ce n'est pas un sujet qui intéresse beaucoup le Président, ni dans sa campagne ni dans son mandat", selon Manuel Domergue. Emmanuel Macron promettait pourtant un "choc de l'offre" en début de quinquennat.

"Il n'y a pas eu de choc de l'offre, il y a eu une baisse de l'offre, de la production [de logements] dans le parc privé et dans le parc social". Manuel Domergue note des coupes budgétaires "massives, inédites" : 4 milliards d'euros de moins d'APL chaque année notamment.

Moins de construction de logements sociaux

"Au début du quinquennat, il y avait 125 000 [logements sociaux construits] par an, à la fin du quinquennat on est à 95 000 (-30%)"

"Il va nous manquer dans les années qui viennent beaucoup de logements sociaux", estime Manuel Domergue. Actuellement, "on a 2,2 millions de ménages en attente de logement social, parfois dans des conditions dramatiques" (en surpeuplement, chez des marchands de sommeil).

Des places en hébergement d'urgence encore insuffisantes

Il y a eu davantage de places d'hébergement qui ont été ouvertes, "il n'empêche qu'il n'y en a pas suffisamment. Tous les soirs, 4 000 personnes appellent le 115 pour un hébergement pour la nuit, et n'ont pas de réponse."

"On a eu des ministres du logement de bonne volonté, mais c'est une question de priorités politiques", explique-t-il. "Bercy s'est imposé sur les coupes budgétaires". Et au ministère de l'Intérieur, il y a selon Manuel Domergue, "une vision très répressive" de la politique du logement.

"Le ministère du logement fait ce qu'il peut, mais il ne peut pas beaucoup"

Le logement : une priorité des candidats à la présidentielle ?

Les candidats à la présidentielle sont invités au Congrès de présentation de ce rapport de la fondation Abbé Pierre, qui se tient à Paris ce mercredi 2 février. Le thème du logement "ne se voit pas beaucoup dans la campagne électorale", note Manuel Domergue.

"C'est rarement le thème principal d'une campagne ; le problème c'est qu'il n'y a pas de lobby des mal-logés".

La promesse du "0 sans-abri".

Elle a été faite par plusieurs candidats, dont Jean-Luc Mélenchon cette année, et auparavant Emmanuel Macron (sans s'y engager fermement) et Nicolas Sarkozy. "C'est une promesse démagogique quand il n'y a rien derrière", estime Manuel Domergue.

"Les moyens ne sont pas du tout mis sur le terrain pour réussir".

Une "sécurité sociale du logement"

La fondation Abbé Pierre propose notamment une "sécurité sociale du logement", ce serait une "garantie contre les risques et les impayés de location, pour les bailleurs", explique Manuel Domergue.

Selon lui, cela permettrait de "sécuriser les rapports locatifs" :