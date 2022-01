Aux États-Unis, Toyota vient de devancer General Motors comme premier constructeur du pays. Et en France ? Franck Marotte, PDG de Toyota France est l'invité du 6h20

C'est un événement : General Motors n'est plus le premier constructeur automobile aux États-Unis. Toyota vient de passer en tête en 2021. "C'est le symbole d'une belle réussite sur ce continent, cela fait de longues années que Toyota y est présent en essayant de satisfaire toujours plus les consommateurs", se félicite Franck Marotte, PDG de Toyota France, même si selon lui la situation est certainement conjoncturelle. En France, "ce sera plus difficile de décrocher la première place, ce n'est pas forcément ce qu'on vise, il y a deux constructeurs français majeurs", dit-il, sa marque étant pour l'instant sixième en France, mais "première chez les particuliers pour les véhicules importés".

En 2021 en France, Toyota a progressé en part de marché, mais présente des résultats plus mitigés sur les chiffres absolus, s'il y a une légère progression par rapport à 2020, le nombre de voitures vendues reste plus faible qu'en 2019. "C'est décevant puisqu'on a pu travailler sur 12 mois au lieu de 10 en 2020", concède Franck Marotte.

La Toyota Yaris, "produit leader" fabriqué en France, porte le constructeur. "On fait 85% d'hybride cette année, et cela va continuer à progresser parce que le marché s'électrise de plus en plus", assure le PDG, qui indique que 30 modèles électriques sont prévus d'ici à 2030. "L'objectif ultime, c'est le zéro émission complet : chez Toyota on estime que 100% des véhicules seront commercialisés en zéro émission à partir de 2035, dans toutes les marques du groupe".

"Toyota est connue pour sa capacité à planifier"

Ce qui pèse sur le marché, selon Franck Marotte n'est pas un problème de demande, car "l'affection pour l'automobile a été renforcée par la crise". En revanche "la pénurie de semi-conducteurs a incontestablement pénalisé le marché" - même si Toyota parvient à maintenir des délais assez peu rallongés (autour de trois mois). "Nous avons encore une pleine capacité aujourd'hui à livrer nos clients (...) Toyota est très connue pour sa capacité à planifier, nos fournisseurs peuvent préparer l'avenir beaucoup plus sereinement avec nous", dit-il.

L'autre souci, c'est une "incertitude sur le type de véhicule à acheter, et sur la valeur résiduelle du véhicule dans 3 à 5 ans. Qu'est-ce qui pourra rentrer dans les villes dans quelques années ? Qu'est-ce qui se revendra à bon prix dans quelques années ?"

L'entreprise est-elle aujourd'hui déstabilisée par le variant Omicron ? "On a retrouvé un niveau d'activité quasi-normal à Onnaing", site de production de la Yaris. Mais "on a effectivement comme partout le virus qui circule beaucoup, on a des mesures de sécurité drastiques pour nos employés", même si le télétravail est impossible. "On respecte la ligne rouge, qui est la loi, pour les contaminés et les cas contacts, et malheureusement, comme partout, cela progresse", explique-t-il.