Augmentation des prix des​ carburants : Dominique Schelcher, PDG de Système U est l'invité de 6h20.

Dominique Schelcher, en mars 2019, à Paris. © AFP

Depuis plusieurs jours, les prix à la pompe ont explosé. Les Etats-Unis ont de leur côté décidé de ne plus acheter de pétrole et de gaz à la Russie afin de sanctionner la décision de Vladimir Poutine d'envahir son voisin ukrainien. "Bien sûr que cela va avoir des répercussions" explique Dominique Schelcher.

Il y a toujours un décalage entre l'augmentation du prix du baril et ce que l'on voit à la pompe

"J'ai regardé le prix du baril de pétrole ce matin, il a pris deux dollars par rapport à hier soir" détaille le PDG de Système U. "On peut faire un petit historique : dès le déclenchement de cette guerre, il y a eu immédiatement un impact sur le prix du baril de pétrole. Chez nous, cela s'est traduit, exactement une semaine après le déclenchement du conflit, par une hausse à l'achat du carburant. Plus de 10 centimes, voire 14. C'était il y a une semaine. Là, à nouveau il y a des événements, à nouveau il y a un impact sur le baril. Mais il y a toujours un décalage entre l'augmentation du prix du baril et ce que l'on voit à la pompe. En gros, il y a une bonne semaine de décalage donc incontestablement, si le prix du baril continue à augmenter, il y aura après un impact sur le prix du carburant."

"Notre marge de manœuvre est très étroite"

Dominique Schelcher le reconnaît, "en si peu de temps, je n'ai jamais connu une telle augmentation du prix. Il y a eu cette fameuse année 2008 et encore, là il y a un phénomène aggravant, c'est que l'euro s'affaiblit face au dollar et donc on achète encore plus cher le carburant. Il y a actuellement un engrenage qui n'est pas favorable du tout." Le PDG de Système U ajoute que "notre marge de manœuvre est quasi inexistante". "Nous n'avons pas le droit de vendre à perte donc, ces hausses de plus 10 centimes en gros à la semaine, nous sommes obligés de les répercuter. Là-dessus, nous prenons très peu de marge : c'est 1,5 centimes par litre. Notre marge de manœuvre est très étroite donc l'augmentation du prix est strictement liée à l'augmentation de notre prix d'achat."

Dans certaines stations, notamment à Paris, les différents prix à la pompe dépassent les deux euros le litre. Mais ce qui marque le plus Dominique Schelcher : "le prix du gazole commence à dépasser le niveau du sans-plomb 95, c'est du jamais vu et ça marque les esprits. La plus grande tension actuellement est sur le gazole, dont une grande partie venait des pays de l'Est."

Il explique également être actuellement à la recherche "d'alternatives possibles" pour ne plus acheter d'hydrocarbures russes. Enfin, face à la forte hausse des prix, Dominique Schelcher appelle à des "aides ciblées plutôt qu'une baisse massive des taxes qui couterait très cher à la France à un moment ou on est déjà très endetté."