Une équipe de six dessinateurs et dessinatrices, emmenée par Mathieu Sapin, sort la BD "Carnets de campagne", aux éditions Dargaud : Mathieu Sapin et Dorothée de Monfreid sont les invités du 6h20.

Les auteurs de BD Kokopello, Louison, Mathieu Sapin, Morgan Navarro, Dorothée de Monfreid et Lara. © AFP / Joel Saget

Les coulisses de la campagne présidentielle sont dévoilées dans une BD à paraître ce vendredi 10 mai : "Carnets de Campagne". Six auteurs ont suivi les différents candidats pendant plusieurs semaines. Mathieu Sapin dirige la publication. Parmi les auteurs : Kokopello, Morgan Navarro, Dorothée de Monfreid, Louison, Lara.

Mathieu Sapin a notamment suivi la campagne du Président-candidat Emmanuel Macron :

"On essaie de comprendre et d’avoir du recul sur ce qui est en train de se jouer puis d’essayer de ramasser ça dans un récit. Quel est le narratif de cette campagne ? On a eu accès à beaucoup, mais pas à tout. On se met en scène, donc on montre la frustration. Il y a des accidents heureux aussi. On assiste à des choses que l'on n'a pas prévu. L’imprévu est très grisant. C’est passionnant de voir comment nos six personnages arrivent à avoir de plus en plus d’accès. Ce qui nous intéresse, c’est de montrer les côtés humains, excessifs des candidats, et de déjouer la communication institutionnelle des partis."

Dorothée de Monfreid a suivi la campagne de Yannick Jadot :

"Tout était nouveau pour moi. J’ai vécu les choses de manière très différentes par rapport à mes collègues. C’était nouveau pour moi de dessiner des humains qui existent, c’était nouveau pour moi de sortir de mon atelier et d’aller dessiner des choses en vrai. J’étais émerveillée à tous les instants, j’ai trouvé cette campagne passionnante. J’ai goûté à quelque chose qui est indélébile, j’écoute les infos différemment maintenant."

Carnets de Campagne, 240 pages, 22,50 euros, chez Dargaud et Seuil.