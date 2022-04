Le monde du sport signe une tribune pour faire barrage au Rassemblement National. Parmi les signataires : Michaël Jeremiasz, ancien champion paralympique de tennis, président et co-fondateur de l'association Comme les autres. Il est l'invité de 6h20.

Michael Jeremiasz en mai 2017 à Paris. © AFP / JEAN MARIE HERVIO / DPPI MEDIA

Plusieurs dizaines de sportifs français de renom appellent à faire barrage à Marine Le Pen et à voter pour le président sortant Emmanuel Macron, le 24 avril prochain. Ils prennent la parole dans une tribune publiée mardi sur le site de Franceinfo et Le Parisien . Ces sportifs, pour certains médaillés olympiques, estiment que "défendre les valeurs sportives, c’est combattre l’arrivée au pouvoir de l’extrême droite."

Parmi les signataires : Clarisse Agbegnenou, Dimitri Payet, Antoine Dupont, Thibaut Pinot ou encore Michaël Jeremiasz. Selon lui, "on a décidé de se mobiliser parce que l'on a connu le Front National et qu'il n'y a que le nom qui a changé. Aujourd'hui, le Rassemblement National et Marine Le Pen, ce n'est pas l'image qu'elle veut bien nous donner, ce n'est pas l'image qu'Eric Zemmour lui a permis d'avoir pendant cette campagne."

"J'étais dans la rue il y a 20 ans, abasourdi"

L'ancien champion paralympique de tennis l'assure : "Moi j'ai peur." "J'étais dans la rue il y a 20 ans, abasourdi au soir du premier tour. Aujourd'hui, ça n'interpelle plus personne que le Rassemblement National soit si près de diriger notre pays. On a vu ce que le Rassemblement National donnait dans des collectivités locales : des baisses de subventions pour des associations d'aide aux migrants, aux associations LGBT."

Michaël Jeremiasz évoque : "un enjeu de société." "Aujourd'hui, ne pas se mobiliser, c'est dangereux. Aujourd'hui, il faut appeler à voter Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen." Il insiste bien sur le fait que ce n'est pas un soutien à Emmanuel Macron. " Si Jean-Luc Mélenchon ou un autre candidat était contre Marine Le Pen, je ferai exactement la même chose."**

"Si on arrive à convaincre une personne, c'est déjà très bien"

Dans la tribune, les signataires expliquent qu'ils ne veulent pas que ce soit Marine Le Pen qui ouvre les JO de Paris 2024. "C'est quelque chose qui serait extrêmement violent et douloureux."

Suite à cette tribune, Michaël Jeremiasz se dit "lucide." "Je ne suis pas Cristiano Ronaldo, je n'ai pas un milliard de personnes qui me suivent mais c'est un devoir citoyen. C'est une mobilisation. Si on arrive à convaincre une personne c'est déjà très bien."

Le sportif regrette d'ailleurs que le sport soit absent des débats de la campagne et ajoute : "j'attends que pour la première fois un candidat se rende compte des valeurs du sport et de l'intérêt de la pratique sportive."