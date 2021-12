Quatre associations de soutien aux personnes privées d'emploi, dévoilent une étude sur l'urgence de se soucier davantage de la santé des chômeurs : Vincent Godebout de Solidarités nouvelles face au chômage et Victoria Bazurto de Territoires zéro chômeur de longue durée sont les invités de 6h20

Vincent Godebout est le délégué général de Solidarités nouvelles face au chômage (SNC) © Radio France / *

Perdre son emploi est un choc à tout point de vue, même la santé peut en pâtir. C’est ce que mettent en avant quatre associations. Elles alertent sur les conséquences du chômage sur la santé. "On a invité les personnes en recherche d’emploi, à s’exprimer et témoigner des effets du chômage de longue durée peut avoir sur la santé" explique Victoria Bazurto, responsable recherche et évaluations de Territoires zéro chômeur de longue durée.

"Le confinement a eu un effet très fort sur le psychique" ajoute Vincent Godebout, délégué général de Solidarités nouvelles face au Chômage. Certains "avaient le choix entre manger ou se soigner" assure-t-il, "et ont renoncé à se soigner".

Plus les périodes de chômages sont longues, plus il y a une sentiment d’isolement. C’est le cas de 69% des demandeurs d’emploi interrogés. "Cela crée des situations d’anxiété, de dépression et d’angoisse" précise Victoria Bazurto.

Des propositions ressortent de l’étude. Les demandeurs d’emploi aimeraient par exemple qu’une vraie complémentaire santé solidaire soit développée. "Il faut renforcer aussi la sensibilisation des travailleurs sociaux, des médecins, des conseillers du service public de l’emploi, les former et sensibiliser ce qu’est la réalité du chômage" détaille Vincent Godebout. "Ils veulent aussi bénéficier de visites médicales régulières", en fonction de l’avancée du chômage. "Si on veut des salariés en bonne santé, il faut se préoccuper de leur santé quand ils sont au chômage" prévient Vincent Godebout.