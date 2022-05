Vague de chaleur exceptionnelle en France : Alix Roumagnac météorologue et président de la société Predict Services (filiale "risques" de Météo France) est l'invité de 6h20.

Les températures sont près de 3°C plus élevées que la moyenne saisonnière, en ce mois de mai © AFP / Francois Laurens / Hans Lucas

Les températures de cette semaine atteignent des sommets, notamment dans le sud de la France. Il fait chaud. Trop chaud, même ? "C'est vraiment un phénomène exceptionnel, par sa précocité, sa durabilité, et le fait qu'il touche l'ensemble du territoire", explique Alix Roumagnac, président de Predict Service, filiale de Météo-France spécialisée dans la prévention des phénomènes météo intenses. L'anomalie, sur les 15 premiers jours du mois, est de +2,7°C par rapport aux moyennes saisonnières. "Il est très probable que le mois de mai soit le plus chaud jamais enregistré, après celui de 2011 qui était à 1,8°C au-dessus des moyennes", ajoute-t-il.

Que se passe-t-il, du point de vue de la météo ? "L'anticyclone des Açores, qui est normalement sur l'Atlantique, s'est positionné sur l'est de l'Europe, et bloque l'air sur la métropole. Et cet air bloqué jusqu'en altitude, combiné à l'augmentation des gaz à effet de serre, captent plus de chaleur du soleil, et donc la température augmente", détaille Alix Roumagnac.

"Changer nos modes de vie petit à petit"

"Il faut arrêter de parler du changement climatique au futur, on en subit régulièrement les conséquences, on a des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes, et tous les rapports préviennent qu'elles vont devenir plus fréquentes, plus importantes", indique-t-il par ailleurs. "Il faut s'adapter et s'habituer à ces épisodes de chaleur, avec des conséquences sur l'agriculture, il y a de nombreuses conséquences de ces événements à répétition", ajoute-t-il.

"Il va aussi falloir changer nos modes de vie pour moins émettre de gaz à effet de serre et, à long terme, inverser la tendance. Cela, il faut le faire petit à petit : on n'a jamais gagné un marathon en partant en sprint, il faut dire aux gens que toute démarche est bonne à faire", conclut Alix Roumagnac, sur les comportements à adopter pour changer le rapport à la planète.