L'hôpital public en crise : Frédéric Bizard économiste spécialiste des questions de protection sociale et de santé, professeur à l'ESCP, auteur de L'autonomie solidaire en santé aux éditions Michalon (2021) est l'invité de 6h20

Frédéric Bizard, économiste, invité du 5/7 de France Inter © Radio France

A l'hôpital après la crise, c'est toujours la crise. Même si les services ne craquent plus sous l'affluence des patients covidés, la prise en charge des malades reste problématique. Frédéric Bizard, économiste, spécialiste des questions de protection sociale et de santé, l'a vécu comme patient, après un accident au mois de février. "J'ai pu voir que le patient à l'hôpital était un fantôme, avec un personnel soignant fantastique mais qui ne peut plus faire face aux besoins de l'ensemble des patients qui arrivent à l'hôpital. Là, c'était un service d'urgence. Vous arrivez avec un problème aigu où il faut notamment une gestion de la douleur, donc, il faut du personnel, qu'il n'y a pas."

"Une forme de maltraitance"

La norme, c'est devenu de "passer des temps sur un brancard de 5 heures, 6 heures, 7 heures". Son accident lui a permis d'évaluer l'ampleur du problème : "Quand vous le vivez du côté du patient, là vous vous apercevez de la gravité des problèmes. Moi, j'ai eu de la chance d'arriver avec un problème grave, mais en étant bien portant avant. Mais si vous arrivez en étant plutôt mal portant, déjà avec des affections ou âgé et avec un problème qui se rajoute là dessus, c'est une question vitale."

Malheureusement, on voit qu'il y a un risque vital lorsque vous êtes à l'hôpital aujourd'hui, Je crois qu'on est au bout du bout.

Bien entendu, Frédéric Bizard ne fait pas de ces situations une généralité. Les problèmes se retrouvent à des degrés divers dans les établissements, mais il y a "une forme de maltraitance" dans certains hôpitaux : "Par exemple, la douleur n'est pas prise en charge pendant des heures chez des patients qui sont vraiment avec une douleur très, très aigue. C'est une forme involontaire de maltraitance. En tout cas, c'est comme ça que c'est vécu.".