Le tourisme en montagne face au changement climatique : Marie-Noëlle Battistel, députée socialiste de l'Isère et rapporteur d'une mission d'information sur le tourisme de montagne et les enjeux du changement climatique, est notre invitée de 6h20.

La députée de l'Isère Marie-Noëlle Battistel, à l'hémicycle, le 13 janvier 2022. © AFP / Arthur Nicholas Orchard / Hans Lucas

Plusieurs milliers de Français profitent actuellement de leurs vacances d'hiver dans les différentes stations de ski du pays. C'est dans ce contexte que la députée Marie-Noëlle Battistel a présenté mardi à l'Assemblée, les conclusions de sa mission d'information sur le tourisme de montagne et les enjeux du changement climatique.

La députée salue "une prise de conscience collective"

Dans son rapport, l'élue écrit notamment que la prise de conscience demeure insuffisante chez certains acteurs de la montagne. Néanmoins, la députée assure que "d'une manière générale", et selon elle les Etats Généraux de la montagne le prouvent et ont eu un impact, "une prise de conscience collective s'opère et je suis optimiste". "On va vers le bon chemin pour adapter nos aménagements et pour avoir un regard sur la montagne un peu différent".

Concernant les acteurs qui n'ont pas encore pris la mesure, d'après Marie-Noëlle Battistel, "la non prise de conscience que l'on constate est davantage par territoire" car "l'impact - sur l'environnement - n'est pas le même selon la topographie des massifs". "En Isère, on voit bien que dans certaines stations l'échéance est là et dans d'autres, on est sur du terme de 30 ans à 40 ans".

"Il n'y a pas de bonne recette"

La députée précise que dans certaines stations, notamment dans le Vercors, "des aménagements ont déjà évolué", mais elle ajoute que "ce n'est pas essentiellement sur la montagne d'hiver qu'il faut évoluer, c'est sur toute la saison, donc l'été aussi."

Au sujet de la neige artificielle, qui fait polémique, "il ne faut pas faire preuve de dogmatisme en la matière" analyse la députée de l'Isère. "Il y a des endroits où il faut en produire, d'autres où ce n'est pas la peine."

Ne tournons pas la page du ski mais sachons nous adapter

Pour terminer, Marie-Noëlle Battistel affirme qu'il "n'y a pas de bonne recette qui peut s'appliquer à toutes les stations, cela part vraiment du terrain". "On regarde la situation, l'altitude, la topographie et cela doit vraiment partir du territoire". Elle ajoute qu'afin de s'adapter et répondre à l'urgence climatique, "il y a aura forcément une mutation dans les métiers". Cependant, l'élue conclut ainsi : "il y a encore de l'avenir dans le ski , ne tournons pas la page du ski mais sachons nous adapter".