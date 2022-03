Michelin 2022 : Arnaud Donckele, auréolé de trois étoiles Michelin pour son restaurant parisien Plénitude, est l'invité de 6h20.

Le chef Arnaud Donckele ce mardi à Cognac, lors de l'annonce des étoiles du Guide Michelin 2022. © AFP / PHILIPPE LOPEZ

Les chefs Arnaud Donckele, à Paris et Dimitri Droisneau, à Cassis, ont été distingués de trois étoiles en France par le guide Michelin, ont annoncé mardi les organisateurs lors d'une cérémonie à Cognac. Déjà auréolé de trois étoiles à Saint-Tropez, Arnaud Donckele décroche d'un coup la plus haute récompense gastronomique du guide, pour son restaurant parisien "Plénitude". Cet établissement de 30 couverts a ouvert en septembre à la Samaritaine, comme l'hôtel Cheval Blanc du géant du luxe LVMH auquel il est intégré, dans un cadre bucolique avec vue sur le Pont Neuf et une ambition non dissimulée.

Le chef français est maître d'une cuisine "complexe" marquée par l'obsession pour les sauces, avec lesquelles il propose une expérience unique. "Il faut être honoré et faire à attention à ce que le niveau reste" déclare le chef. "C'est la récompense d'un travail collectif, d'une vision".

Un menu à 320 euros, un autre à 395

Il reconnaît d'ailleurs que depuis ce mardi, les appels et mails de clients s'enchaînent afin de réserver. D'après Arnaud Donckele, "Plénitude, c'est avant tout une vision de ce qu'est ma passion : les sauces. C'est un peu un repère entre le monde du parfum et le monde de l'œnologie. Pour moi, la sauce est l'âme d'un plat, aussi bien que le cœur d'un humain." Dans tous les plats de ce restaurant, il y a des sauces. "On demande toujours de goûter la sauce en premier. On se rend compte derrière de l'impact qu'aura la sauce dans l'assiette. (...) C'est un travail un peu différent."

A Paris, Arnaud Donckele propose deux menus : l'un à 320 et l'autre à 395 euros. Des prix qui peuvent paraitre exorbitants. "Ce qui amène à des prix conséquents, c'est déjà que pour construire les plats, il y a énormément de salariés, un volume bien supérieur à la moyenne. A Plénitude on est 30 pour 30 couverts. Au delà de ça, il y a la matière première qui est de plus en plus coûteuse, surtout avec la conjoncture actuelle."