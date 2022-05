Plus de 100 cas de variole du singe sont confirmés dans près de 20 pays : Jean-Daniel Lelièvre, chef du service de maladies infectieuses à l'Hôpital Henri Mondor est l'invité de 6h20.

Pr JeanDaniel Lelièvre © Radio France

La variole du singe continue de se diffuser à travers le monde. Plus de 100 cas sont désormais confirmés en Europe et en Amérique du Nord. Depuis le constat de la multiplication anormale des cas, l'Organisation mondiale de la santé suit attentivement l'évolution de cette maladie. "Il ne faut pas s'inquiéter, mais il faut être préoccupé", explique Jean-Daniel Lelièvre, chef du Service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri-Mondor à Paris.

"C'est une maladie que l'on connaissait déjà et on voit arriver des nouveaux cas. Les cas, d'habitude, se situent en Afrique et là, on les voit arriver ailleurs. Pour autant, le nombre de cas est limité. C'est une maladie connaît, donc il faut être préoccupé. Mais ça n'est pas forcément préoccupant. C'est un petit peu différent."

Une maladie bien connue

Comment expliquer que cette maladie habituellement présente en Afrique se retrouve aujourd'hui hors du continent ? "C'est la vraie question, c'est-à-dire que c'est une maladie que l'on connaissait par le passé. On sait qu'il y a des petites épidémies qui surviennent en Afrique. Et là, on est en train d'essayer de comprendre pourquoi il y a une diffusion en dehors de l'Afrique."

Mais le médecin se veut rassurant : "Il y a déjà eu ça dans le passé. C'est une maladie qui est relativement peu transmissible habituellement, de l'homme à l'homme qui se transmet de l'animal à l'homme, mais assez peu de l'homme à l'homme. On essaie de comprendre pourquoi il y a cette diffusion à l'heure actuelle." Il y a déjà eu des foyers aux Etats-Unis, en 2003 notamment avec 47 malades.

D'ailleurs, à ses yeux, il est "trop tôt" pour parler d'épidémie de variole du singe : "Il y a une diffusion en dehors du foyer initial. Mais quand on parle d'épidémie, on a plutôt en tête ce que l'on va voir dans le cadre de maladies comme la Covid-19. Et on n'est pas du tout dans ce cas là à l'heure actuelle."