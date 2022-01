Les députés commencent à débattre cette semaine d'un texte visant à interdire progressivement aux fabricants de charcuterie d'utiliser des nitrites. Richard Ramos député Modem du Loiret est l'auteur de cette proposition qui prévoit une interdiction par étapes de ces additifs d’ici à 2025.

Vers une disparition des nitrites dans les charcuteries vendues au supermarché ? © AFP / PHILIPPE HUGUEN

Interdire les nitrites, ces additifs qui permettent par exemple aux produits de charcuterie d'être plus roses : c'est la proposition de loi portée par le député MoDem Richard Ramos. Il avait déjà fait une précédente tentative il y a un an : "Ce premier retrait était tactique, je voulais regarder comment certains industriels allaient dépenser des millions d'euros en lobbyistes pour contrer le peuple français et la représentation national. C'est ce qu'il s'est passé : ils ont écrit à tous les députés des choses qui étaient fausses. Aujourd'hui, on a pu contrer les lobbyistes".

"Aujourd'hui, le peuple français et surtout les pauvres ne vont pas crever à cause d'industriels qui veulent faire du fric sur leur dos"

Richard Ramos assure qu'il est soutenu par des députés de tous bords. Mais il subit encore des pressions, dit-il : "Quand on veut discréditer quelque chose, on fabrique de la fausse science : on met des millions d'euros pour faire écrire des choses fausses à des chercheurs. La deuxième chose, ce sont des connivences. Et le troisième, c'est le discrédit : dire que le député Ramos est un grand fou qui a fait des choses avec François Rufin, et envoyer ça à tous les autres députés".

Pourquoi interdire les nitrites ? "On sait maintenant que les nitrites dans la charcuterie tuent les Français et les Françaises : quand ils font un effet cocktail avec le fer qui est dans la viande, cela provoque des cancers colorectaux", explique-t-il. Selon lui, le président de l'Association française des industriels charcutiers traiteurs a reconnu devant l'Assemblée que cela était à l'origine d'au minimum 1200 morts par an.

"Certains industriels veulent créer deux charcuteries : une pour les pauvres, où ils auraient le droit de crever, et une pour les riches, avec une tranche supérieure, où ils n'auraient pas le droit de crever. On ne peut pas laisser deux alimentations en France, une pour les pauvres et une pour les riches", affirme Richard Ramos. Répondant aux arguments de la filière qui affirme que les nitrites ont permis d'évacuer des bactéries, il dit que "ces gens-là sont des voyous : aujourd'hui, on trouve des centaines de millions de tranches de jambon qui sont consommées sans nitrites. Zéro retour du botulisme".