Jean des Garets, vice-président de la chambre départementale des géomètres de Haute-Savoie qui était en charge de cette mission

le mont blanc fait toujours rêver alpinistes et touristes © Radio France / philippe lefebvre

On a longtemps cru que le mont Blanc faisait 4807 mètres, une valeur qui semblait immuable. Et pourtant, sa taille varie. Jean des Garets, géomètre expert en Haute-Savoie est revenu du sommet il y a 15 jours, il dirigeait la dernière campagne de mesure.

Selon les mesures réalisées entre 2001 à 2017, le mont Blanc a perdu en moyenne 11 centimètres par an, indique le géomètre, en ajoutant : "Mais dire qu'il diminue est un peu prématuré, parce que 20 ans c'est court à l'échelle de temps des observations météo". Toutefois, ces mesures constituent "une base de données fiables et précises qui servira éventuellement pour les années futures, dans un petit siècle, s'il n'y a plus de glace au sommet".

Le sommet de l'Europe, ça n'est pas une rigolade.

La mesure, avec une précision de l'ordre de plus ou plus 10 centimètres, est réalisée "directement sur la glace : On enlève la dernière couche de neige fraîche sur le sommet, et on mesure le point sommital de la glace. Puis, on mesure toute la calotte glaciaire au-dessus de 4800 mètres pour déterminer le volume cumulé de glace et de neige au sommet." Il faut se rendre sur place pour des mesures aussi précises.

Pour un géomètre qui n'est pas alpiniste, cette expédition de haute-montagne est _"très intense_, il y a une forte préparation physique et d'acclimatation : on est allés dormir en refuge plusieurs fois au-dessus de 3500 mètres". Son équipe reste entre 2 et 3 heures au sommet, à 4800 mètres. Lors de la dernière expédition, l'un des membres de l'équipe a d'ailleurs dû être redescendu et évacué en hélicoptère. "Le sommet de l'Europe, ça n'est pas une rigolade", résume Jean des Garets.

Les mesures affichent des écarts de plusieurs mètres selon les années. La hauteur la plus grande mesurée était de 4890 en 2007, et la plus basse de 4808,45 en 2003. Et la hauteur varie aussi selon les saisons. "Notre idée, c'est que l'hiver, il fait tellement de froid, il y a tellement de vent qu'elle a du mal à s'accumuler. Donc elle s'accumule plus l'été, puis se transforme en glace et le glacier s'écoule. Alors, ça a tendance à diminuer l'hier et à augmenter l'été."