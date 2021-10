François Verove, ancien gendarme, a été confondu après son suicide par son ADN dans l'affaire du tueur en série dit "le Grêlé", après 37 ans de recherches. Patricia Tourancheau, spécialiste des grandes affaires criminelles, revient sur ces révélations.

"Le Grêlé" était recherché depuis 37 ans par la police © AFP / Thomas COEX

Cela faisait 35 ans que la police cherchait à mettre la main sur "le grêlé", un tueur en série. C'est finalement un ancien militaire qui s'est dénoncé, avant de se suicider. Jeudi soir les analyses ADN ont confondu l'homme. "A part l'affaire Grégory, c'était l'énigme majeure en France. Ce type, les policiers de la brigade criminelle de Paris le recherchaient depuis 37 ans. Officiellement, il était le seul tueur en série en France recherché", explique Patricia Tourancheau, journaliste spécialiste des affaires criminelles.

"Vu la profession de cet homme, qui était un ancien gendarme devenu policier, il déjouait tous les pièges, il connaissait toutes les procédures", explique-t-elle. François Verove n'était pas ciblé particulièrement, mais "plusieurs gendarmes ayant officié dans les années 80 étaient ciblés. La juge Turquet a décidé de faire prélever tout le monde : celui-ci a reçu sa convocation le 24 septembre (...) et il a pris peur".

"Il a échappé à sa famille, a ses enfants, et est allé dans un appartement, au Grau-du-Roi, pour mettre fin à ses jours. La lettre qu'il a laissée pour sa femme n'explique pas précisément qu'il était le Grêlé, mais il explique qu'il était recherché par la police, qu'il avait eu des pulsions passées, datées, très anciennes, et qu'ensuite, il s'était pris en main", raconte Patricia Tourancheau.

François Verove est accusé d'avoir commis six viols et quatre assassinats entre 1986 et 1994, "mais la liste est loin d'être finie, car il dit à sa femme qu'il n'a rien fait depuis 1997", alors que pour la police, il n'y avait pas eu de crime au-delà de 1994. Selon Patricia Tourancheau, c'est son mode opératoire qui a conduit les enquêteurs sur la piste d'un ancien militaire : "A partir de 1987, il aborde ses victimes différemment, il se fait passer pour un policier, il a des menottes, une carte tricolore, il leur fait croire qu'il va les contrôler pour les emmener chez eux", explique-t-elle, ajoutant que son mode opératoire faisait appel à des techniques militaires de commando.