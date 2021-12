Les festivals invités à se mettre au vert : Emmanuel Negrier, directeur de recherche au CNRS et directeur du centre d'études politiques et sociales de l'université de Montpellier est notre invité déjà debout

Le public du festival des Interceltiques de Lorient en 2021 © AFP / Ugo Padovani / Hans Lucas

La ministre de la Culture a annoncé le déblocage de 10 millions d'euros de plus pour aider les Festivals, mais leur demande aussi de signer une charte de développement durable, pour des festivals plus "verts". "On pourrait dire, à première vue, que les festivals sont précurseurs de la prise de conscience de l'empreinte carbone, souvent parce qu'ils héritent de lieux qu'ils doivent laisser en l'état quand ils partent", explique Emmanuel Negrier, directeur de recherche au CNRS et directeur du centre d'études politiques et sociales de l'université de Montpellier. "Mais en réalité les festivals connaissent mal leur empreinte carbone : le gros du coût de l'empreinte carbone d'un festival, ce sont les mobilités, et en premier lieu les mobilités du public".

Mais cela signifie-t-il qu'il faut que les festivals fassent venir une clientèle plus locale ? "A la fin de notre cartographie, on dénombre 8000 à 9000 festivals : il y en a un peu partout, et la croissance des festivals a pour conséquence une régionalisation des publics. On ne va pas demander aux gens de ne pas venir aux festivals. Mais il y a des moyens de faire, des mobilités qui sont plus ou moins coûteuses en carbone. Dans un public comme celui d'un gros festival de rock, si 3% du public vient en avion, cela représente 50% de l'empreinte carbone des mobilités du festival". Il propose ainsi par exemple d'imaginer des transports plus "festifs et collectifs", comme des trajets en bus.

Mais la charte de développement durable évoque aussi le "vivre ensemble" : "Quand on parle du développement durable, souvent on a en tête l'écologie. Mais le développement durable est aussi associé à des valeurs citoyennes. C'est aussi rencontrer d'autres personnes, et faire société avec eux", explique Emmanuel Negrier. "Cela a des conséquences très concrètes sur les stratégies", dit-il, expliquant que par exemple le festival Tomorrowland à L'Alpe d'Huez, qui ne vend que des packs complets avec hébergement à un prix prohibitif, "ne fait société que dans un cercle extrêmement fermé de personnes".

"Les festivals, c'est une collection en devenir, il y a des entrées, des sorties, ce n'est pas forcément un collectif. Chaque festival cherche à se distinguer, mais il faut toujours être avec les autres, car on fait partie d'un même secteur", analyse le chercheur. "La coopération va jouer là-dessus", ajoute-t-il, pour expliquer comment cette charte pourra être mise en place.