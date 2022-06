32ème édition du festival Etonnants Voyageurs du 4 au 6 juin à Saint-Malo : Jean-Michel Le Boulanger, président du festival, et Patrick Deville, écrivain, lauréat du prix Joseph Kessel pour son livre Fenua aux éditions du Seuil, sont les invités de 6h20

Le festival Etonnants Voyageurs revient pour la première fois en "présentiel" depuis la crise du Covid © Maxppp / Thierry Creux / PhotoPQR / Ouest France

Cette année, le sous-titre du festival Etonnants Voyageurs qui se déroule pour la première fois sans son fondateur Michel Le Bris, c'est "réenchanter le monde" : "Il ne faut pas nier les nuages noirs qui sont au-dessus de nos têtes, il ne faut pas nier que l'Europe saigne en Ukraine, que la Terre brûle. Mais il y a aussi des lucioles, il y a aussi des forces de l'esprit qui veulent réenchanter le monde, il y a une jeunesse qui est là et qui veut construire l'espoir à travers la force de l'imagination", explique le président Jean-Michel Le Boulanger.

"La littérature nous aide à grandir, à nous apaiser parfois, et quand les grandes étapes de nos vies sont marquées par des poésies, des créations, tout cela nous porte", dit-il. "Je ne sais pas si cela change le monde, mais ça nous change nous, et c'est essentiel". Dans la programmation du Festival, on trouve l'auteur ukrainien Andreï Kourkov : "Dans son dernier livre, les Abeilles Grises, les bombes sont toujours là, au lointain, mais il y a aussi le rêve d'un homme avec ses abeilles, il y a les rencontres à hauteur d'humanité, au quotidien, de sa vie".

Patrick Deville : "Je n'écris que sur des lieux où je me promène"

Le lauréat du prix Joseph-Kessel, remis au festival cette année, est Patrick Deville, pour "Fenua", un livre d'histoire, consacré à la Polynésie, construit là-bas, en immersion : "Il reprend un peu plus d'un siècle et demi d'histoire de Tahiti et de la Polynésie, un peu plus, je commence à l'arrivée de Bougainville au XVIIIe siècle, puis tous ces hommes et ces femmes qui se sont retrouvés dans cet endroit si curieux du globe".

Se considère-t-il comme un écrivain voyageur ? "J'aime beaucoup ce festival (...) je n'écris que sur des lieux où je vais, je me promène". Peut-on écrire sur un lieu sans y avoir été ? "C'est certainement possible, mais ce n'est pas ce que je fais ! Heureusement, tout le monde ne fait pas la même chose. A Tahiti, je me suis enfermé dans une cabane avec toute une bibliothèque polynésienne de ceux qui m'avaient précédé", raconte-t-il.

Le choix des lieux sur lequel il écrit est "très subjectif : j'écris des vies, ce sont des vies qui m'attirent. C'est la rencontre de l'histoire avec la géographie. Mais ce sont des endroits où j'ai le goût d'aller".