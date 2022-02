Jeux Olympiques de Pékin: Martin Fourcade, champion français le plus titré des Jeux, Préside la commission des athlètes de Paris 2024 et candidat à la commission des Athlètes du CIO est l'invité de 6h20

Martin Fourcade est cinq fois médaillé d'or aux Jeux Olympiques © AFP / CROSNIER Julien / KMSP

Il y a quatre ans, il avait encore les skis au pied. Pour la première fois, Martin Fourcade est aux JO d'hiver en tant que président de la commission des athlètes de Paris 2024. "J'ai eu une carrière de plus de dix ans avec la chance de vivre trois Jeux Olympiques. Aujourd'hui, je suis très bien sur le bord de la piste à encourager les copains. J'ai rempli tous les défis que je m'étais fixés", explique-t-il : "Je me sens à ma place de l'autre côté de la piste".

Quel message adresse-t-il à Tessa Worley et Kevin Rolland, porte-drapeaux de l'équipe de France ? "De le faire avec le sourire, parce que ce sont eux qui vont lancer les Jeux, remettre le sport au centre des débats. Ce sont deux champions magnifiques qui vont porter l'équipe de France", salue Martin Fourcade.

"Pourquoi la neige de culture est-elle stigmatisée ?"

Sur place, il fait près de -15°C, une température extrême pour les athlètes, notamment en bihatlon. "Le vent est un facteur d'autant plus perturbant, à la fois sur la balle et sur le corps de l'athlète. Faire un sport de précision avec des mouvements induits par un facteur extérieur, c'est très compliqué : j'espère que les conditions de vent seront clémentes", dit-il, tout en rappelant que le vent et le froid sont toujours des facteurs à gérer dans un sport d'extérieur.

En revanche, ce sont aussi les premiers jeux avec 100% de neige artificielle. "En tant que passionné de montagne, j'ai une conscience écologique. Je me posais beaucoup de questions avant de venir, il y en a auxquelles j'ai répondu, d'autres que je me pose toujours", dit-il. Et, en même temps, "c'est une chimère de penser qu'en France on skie sur de la neige naturelle : 90% des stations de skis françaises sont équipées de canons à neige. Pourquoi la neige de culture est-elle stigmatisée ? On utilise de l'électricité pour changer de l'eau en neige, mais je ne vois pas la différence avec chauffer une piscine".

"On vit dans un monde en pleine mutation, et on a du mal à accepter que pour faire des loisirs on aie une consommation électrique et donc une activité polluante."

"Aurait-on préféré faire les Jeux ailleurs ? Je pense que oui"

Aujourd'hui, Martin Fourcade est candidat à la présidence de la commission des athlètes du CIO. "Je suis un passionné d'olympisme, c'est le seul événement au monde qui arrive à regrouper des gens, quelle que soit leur couleur de peau, leur religion, leur monde de pensée, et qui fait en sorte qu'ils puissent s'affronter mais aussi partager. Les Jeux Olympiques sont un modèle de vivre ensemble", dit-il, même si "nous sommes dans un monde en mutation et les Jeux, qui paraissaient un modèle indéboulonnable, sont fragilisés eux aussi, que les Jeux Olympiques de demain ne peuvent pas être ceux d'hier, et j'ai envie d'être à ce carrefour-là".