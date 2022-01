Folio, un demi-siècle​ d'existence : Antoine Gallimard président des éditions Gallimard est l'invité de 6h20

Antoine Gallimard, PDG du groupe Gallimard © AFP / Joël Saget

En 2021, le monde de l'édition a été très fort "surtout du côté de la jeunesse, et de la bande dessinée les mangas, mais globalement on a eu une année comme on en connaissait pas depuis des années, beaucoup de gens ont rédécouvert la lecture", selon Antoine Gallimard, PDG du groupe Gallimard.

Et parmi eux, il y a une collection petite mais costaude : Folio est un poids lourd de l'édition en France. Ces petits livres, dont il se vend 50 exemplaires par minute, fêtent leurs 50 ans. "Folio, pour Gallimard, c'est extrêmement important : c'est 300 nouveautés et 11 millions d'exemplaires vendus, c'est une colonne vertébrale de la maison d'édition", qui représente jusqu'à 25% du chiffre d'affaires.

"Au début, il y avait un tout petit comité de lecture (...). Folio, c'est une toute petite équipe qui reprend beaucoup de livres de la maison, et aussi des ouvrages extérieurs", explique-t-il. Folio n'a pas créé le livre de poche, Folio étant issue d'une scission avec Hachette : "Mon père, Claude Gallimard, avait dû se séparer d'Hachette, parce que "Le Livre de poche" ne publiait que des classiques et que nous souhaitions publier de jeunes auteurs, qui depuis sont devenus des classiques, comme Annie Ernaux ou Le Clézio"

Le format poche existe depuis le XIXe siècle, mais c'est surtout dans les années 50 que ça s'est développé. "Les auteurs qui ne souhaitaient pas entrer en Folio se comptaient sur les doigts d'une main. Le fait d'avoir pu diviser le prix du livre par deux ou par trois, d'avoir une richesse de catalogue, de pouvoir aller partout" a aidé à la démocratisation cultuelle, selon Antoine Gallimard. "Harry Potter a commencé en Folio Junior avant d'accéder à des grands formats", dit-il;

"Cela fait partie des comportements de l'édition : il y a une respiration en deux temps", c'est une "deuxième chance" pour certains livres, "la suite, le complément". "Les différents groupes de maisons d'édition ont tous leur collection poche, chacun a d'abord ses propres alimentations. Mais pour les indépendants, il y a pas mal de demandes pour eux venant de ces quelques collections de poche".

"La moitié des lecteurs de Folio ont entre 13 et 40 ans, c'est une chance formidable. Et nous avons environ 40% d'autrices chez Folio", ajoute-t-il. "Il y a toutes sortes de générations" parmi la clientèle de cette collection.