Campagne 2022 : Nicolas Bay député européen et conseiller régional de Normandie et vice-président de reconquête, parti d'Eric Zemmour et Yannick Jadot candidat Europe écologie les verts sont les invités de 6h20

Panneaux électoraux pour la présidentielle 2022. © Radio France / Sylvie Duchesne

C'est le dernier jour de la campagne avant la présidentielle. Jeudi soir, Eric Zemmour était à Paris pour son dernier meeting. "Emmanuel Macron a tout fait pour que cette campagne n'ait pas lieu", selon Nicolas Bay, l'un des soutiens d'Eric Zemmour, ancien RN. "C'est très dommageable parce que le choix qui va être fait par les Français les 10 et 24 avril va engager le pays pour les prochaines années, voire les prochaines décennies : c'est le sens de la démarche d'Eric Zemmour de définir ces enjeux, ces défis", dit-il, citant d'une part le "grand remplacement" et d'autre part le "grand déclassement, les Françaises et Français qui subissent une fiscalité confiscatoire et qui en contrepartie ont toujours moins de service public".

Selon Nicolas Bay, la gauche "s'est jetée sur Eric Zemmour" parce que celui-ci "a réussi le rassemblement à droite que personne n'avait réussi avant" : "Ce n'est pas un politicien professionnel, il n'égrène pas les éléments de langage aseptisés", analyse-t-il, affirmant que Marine Le Pen "n'a absolument rien dit sur aucun sujet et ne défend plus les idées et valeurs qui caractérisaient son parti pendant des années".

Va-t-il y avoir un tandem Zemmour/Le Pen, malgré leurs désaccords, comme le dit Emmanuel Macron ? "Il ne rêve que d'une chose, c'est un deuxième tour avec Marine Le Pen, avec la certitude d'être réélu", selon Nicolas Bay. Mais "il est bien mal placé pour donner des leçons, il a mené une politique d'une très grande brutalité envers les Français" dit l'eurodéputé.

"Emmanuel Macron veut transformer la France, traiter les Français comme des cobayes, Eric Zemmour veut la sauver".

Selon lui, "il n'y a aucun avenir" pour Marine Le Pen qui fait "un dernier tour de piste", et l'avenir est dans la recomposition des droites menée par Eric Zemmour.

Yannick Jadot : "L'écologie est une philosophie"

Le candidat écologiste revient aux fondamentaux en cette fin de campagne : "Si on veut que les politiques publiques tiennent compte du climat, la santé, la biodiversité, et derrière, tout ce que cela reconstruit en termes de justice sociale, dimanche, il faut voter écologique", dit-il.

"L'écologie ce n'est pas simplement une addition de mesures techniques, c'est un logiciel complet, une philosophie. Dans ce logiciel, il y a le respect des vivants, le respect de la vie", dit Yannick Jadot, qui dénonce les engagements de Jean-Luc Mélenchon notamment par rapport à la Russie.

"Pour nous, l'écologie c'est la liberté, les droits humains, l'internationalisme et l'Union européenne".

"On est passés à côté de beaucoup de choses dans cette campagne", déplore aussi Yannick Jadot, après un quinquennat marqué par les "gilets jaunes", par la pandémie et la guerre en Ukraine. "On aurait mérité un grand débat démocratique, parce que ce sont des choix de société qui vont se faire dimanche", dit-il, dénonçant la frustration qu'engendre le fait que le Président sortant ne veut pas débattre.