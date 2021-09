11 septembre 2021, 20 ans après : François-Xavier Demaison, qui travaillait alors à New-York, est notre invité de 6h20

L'attaque des tours jumelles du World trade center11 septembre 2001 © Radio France / Robert Giroux

Il y a 20 ans, le 11 septembre 2001 François-Xavier Demaison n'était pas encore comédien, il était fiscaliste international à New-York. "Cette date me marque. Cela fait beaucoup et pourtant cela paraît très proche", dit-il. "C'est un souvenir qui reste marquant dans le sens où il a beaucoup de choses, c'est un choc cathartique qui m'a fait prendre pas mal de décisions dans ma vie".

"Quand j'y pense, ça reste assez précis", raconte le comédien, qui prenait son métro au sud de Manhattan au moment où les attaques ont eu lieu. "Je suis rentré dans le métro pile à l'instant où la première tour a été touchée. Quand je suis sorti du métro, je sortais d'une galerie marchande, et j'ai vu les images sur une télévision. J'ai cru à un film catastrophe. Je monte dans mon bureau, et on me dit qu'il y a eu un attentat", détaille-t-il.

Je retourne chez moi à pied en croisant des gens qui remontent, complètement hagards, couverts de cendres, c'est apocalyptique.

"Je me souviens d'un mouvement de panique au pied de l'Empire State Building", dit-il encore, se rappelant la sidération et l'incompréhension des New-Yorkais. "Très vite, la zone a été complètement isolée, bloquée par l'armée. Je devais montrer patte blanche pour rentrer dans le quartier".

"Je suis monté sur le toit de mon immeuble, et j'ai vu qu'il n'y avait plus de World Trade Center. La veille, j'étais encore à le regarder. Et puis il y a eu cette soirée où les gens priaient, se retrouvaient, où cette vie frénétique s'est tout d'un coup arrêtée".

La journée du 11 septembre a été un choc pour le comédien. "Ca m'a fait mesurer que la vie était courte, et que j'aurais pu passer à côté de mon rêve d'enfant qui était de monter sur scène, que je n'avais pas ma place dans un bureau".