Un texte proposant un meilleur encadrement de la chasse a atteint le seuil pour être examiné par les sénateurs : Sophie Primas sénatrice LR des Yvelines, présidente de la commission des Affaires économiques en charge de la chasse et la pêche est l'invitée du 6h20

La sénatrice LR Sophie Primas © Maxppp / Vincent Isore

"Il y a chaque année une quinzaine d'accidents de chasse, c'est beaucoup trop" : selon la sénatrice LR Sophie Primas, "l'accumulation dans les dernières semaines de ces accidents a dopé les signatures" d'une pétition en ligne proposant un meilleur encadrement de la chasse. "C'est pour cela que le Sénat a décidé, avant même que la barre des 100 000 signatures soit franchie, de se saisir de ce sujet".

"Ce n'est pas un débat pour ou contre la chasse", précise la Sénatrice, qui explique que c'est une façon d'assurer une meilleure sécurité autour de la chasse, et que toutes les parties prenantes seront consultées. "Nous allons créer une commission, il y aura 19 membres issus de tous les partis politiques au Sénat", explique-t-elle. "Je ferai particulièrement attention à ce que le rapporteur ou la rapporteure de ce texte ne fasse pas partie du groupe chasse au Sénat, mais l'important, c'est que, chasseurs ou non chasseurs, on travaille à la sécurité".

Quelles propositions concrètes pourront être formulées ? La pétition évoque notamment l'interdiction de la chasse le mercredi et le dimanche : "Je ne sais pas si c'est la solution, je crois qu'il faut attendre les résultats des travaux avant de prévoir des solutions", dit la sénatrice, qui entend aussi faire un bilan d'une première loi passée en 2019, et regarder la législation dans les pays voisins de la France.

Aujourd'hui, elle rappelle que pour être chasseur, il faut passer un permis écrit et pratique. En Suisse, la formation s'étale sur deux ans. "En France, il faut savoir reconnaître les espèces protégées, celles que l'on peut chasser ou ne pas chasser", rappelle Sophie Primas. "Il y a également une formation aux consignes de sécurité", ajoute-t-elle. Les conclusions du rapport seront probablement rendues après la présidentielle : "On ne veut pas être otages des élections présidentielles, encore moins de l'un ou l'autre des candidats".