Campagne présidentielle 2022 : Hervé Juvin député européen sur la liste du Rassemblement National et conseiller régional des Pays de la Loire est l'invité de 6h20

Hervé Juvin est conseiller régional des Pays de La Loire et député européen © AFP / Baptiste Roman / Hans Lucas

Dans son programme, Marine Le Pen propose une baisse de la TVA sur l'essence, le gaz et l'électricité. Cela signifie-t-il qu'il n'y aura pas de sevrage sur les énergies fossiles ? "Nous maintiendrons l'engagement de la France à respecter les accords de Paris, nous serons attentifs à ce que la France définisse sa propre trajectoire", explique Hervé Juvin, député européen RN, que la candidate présente parfois comme son possible ministre de l'Ecologie.

"Grâce au choix du nucléaire fait par le général de Gaulle, et grâce à la diversité des énergies, nous avons un mix énergétique qui nous permet d'avoir une énergie abondante, à prix contenu, pour tous".

"Il faut diminuer les énergies fossiles, nous nous y sommes engagés", assure-t-il, tout en disant contester les dispositions européennes du Green Deal "qui sont en train d'être revues parce que l'invasion russe en Ukraine nous oblige à placer au premier plan nos obligations de sécurité, et il faut sortir la défense du dispositif qui empêche le financement d'activités polluantes", dit-il.

Hervé Juvin ajoute que selon lui la France fait partie des pays les plus vertueux et que "nous n'avons pas à imposer aux Français des sacrifices pour des fautes et pour l'absence de préoccupation d'autres pays", dit-il en citant notamment l'Allemagne.

Mais comment, à court terme, réduire les émissions de gaz à effet de serre ? "Il faut évidemment activer les choses vers l'hydrogène, vers les micro-centrales, vers la quatrième génération de réacteurs nucléaires", selon lui, qui déplore la fermeture de la centrale de Fessenheim.

"Ce ne sont pas les renouvelables qui nous permettront d'arriver vers une économie décarbonée très vite"

S'il reconnaît que le réchauffement est une réalité, il dit par ailleurs que ce n'est pas la seule préoccupation, affirmant par ailleurs que "la sécurité de l'alimentation des Français passe par des terres vivantes, par la biodiversité" : "Il faut arrêter de les gaver de produits chimiques (...) Je ne dis pas qu'on passe tout en bio, mais il faut en finir avec une agriculture qui tue la terre".

Sur la question des éoliennes, que Marine Le Pen désapprouve, Hervé Juvin assure que des référendums locaux permettront aux riverains qui souhaitent garder des éoliennes. "Il ne s'agit pas d'en finir avec les renouvelables, qui ont leur place à prendre, à trouver. Mais il y a une escroquerie intellectuelle à dire qu'on peut aller vers le 100% renouvelable".