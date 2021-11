La ministre de la mer Annick Girardin a évoqué un plan d'indemnisation pour certains pêcheurs victimes du Brexit: Annick Girardin, ministre française de la Mer est l'invitée de 6h20

La ministre de la Mer Annick Girardin © AFP / Ludovic Marin

Aux assises de la Mer, à Saint-Paul-de-Léon, la ministre de la Mer a annoncé un plan de "sortie de flotte" pour indemniser les pêcheurs dont les navires n'auront pas obtenu de licence pour pêcher dans les eaux britanniques. "Ce que nous demandons, c'est la défense des droits des pêcheurs, on continue à travailler pour obtenir les licences manquantes, qui sont aujourd'hui autour de 150", précise Annick Girardin.

"La commission européenne rappelle régulièrement le Royaume-Uni à ses obligations"

La ministre indique qu'il "n'y a rien de nouveau, c'est le plan d'accompagnement Brexit qui a été rappelé hier, dont fait partie le plan de sortie de flotte", dit-elle, ajoutant que le plan de sortie de flotte peut aussi concerner des pêcheurs hors Brexit. "Ce sont des outils d'accompagnement des pêcheurs, car la pêche change. _Certaines entreprises ont besoin de ces outils d'accompagnement, dont la sortie de flotte quand il n'y a pas d'autre solution_. Cet outil est connu des pêcheurs, il n'est pas nouveau", ajoute-t-elle.

Mais après les annonces de jeudi, les pêcheurs dénoncent un fiasco. "Il n'y a personne d'autre que moi qui entends mieux les pêcheurs", dit la ministre. "Leur colère, je l'entends et je la partage depuis un an et demi", ajoute-t-elle, assurant continuer à se battre pour les dossiers des pêcheurs à qui le Royaume-Uni ne veut pas accorder de licence. "_Si nous ne devions pas obtenir cette licence, et je ne veux même pas l'imaginer - mais en même temps je me dois de l'anticiper - il faut prévoir une solution pour chacun_. Mais ça ne veut pas dire qu'on capitule, qu'on ne continue pas à se battre".

"Ce que j'ai dit hier, je l'ai déjà dit au mois de décembre quand on a conclu l'accord. On a toujours parlé de ces mesures".

La ministre reconnaît toutefois qu'en ayant rappelé jeudi ces mesures, dans un contexte de forte tension, "on n'a pas envie d'entendre ça, on a envie d'entendre le nombre de licences accordées". Mais, dit-elle, même si le dialogue continue, "il convient qu'à côté on se prépare à utiliser la totalité des outils".