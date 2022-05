Les Français ne sont pas gâtés par le tirage au sort de Roland-Garros. Damien Dumusois, arbitre international de tennis, est l'invité de 6h20 de France Inter.

Damien Dumusois est l'arbitre français qui a le plus haut grade parmi les arbitres internationaux © AFP / Flaviu Buboi / NurPhoto

Damien Dumusois a l'un des plus beaux palmarès du tennis français : il a fait les quatre finales du Grand Chelem... mais sur le fauteuil d'arbitre. "On connait les matches que l'on arbitre la veille pour le lendemain, y compris pour la finale : c'est le chef des arbitres qui décide en fonction de nos évaluations tout au long du tournoi".

"Pour un Grand Chelem, on se prépare. Physiquement, à Roland Garros on se prépare un peu plus parce qu'on doit descendre de la chaise !" explique-t-il, car la terre battue permet de constater l'emplacement d'une balle en cas de contestation, ce qui n'est pas le cas sur les autres tournois. "J'adore, moi, aller discuter avec les joueurs, c'est une relation plus proche".

"Il faut gérer ce qu'il se passe en dehors du court"

Les arbitres travaillent aussi les muscles des yeux grâce à de petits exercices et doivent réaliser des tests chaque année. "Il n'y a pas de limite d'âge, il y en a pour les juges de ligne mais pas pour les juges de chaise", explique Damien Dumusois. Le travail d'arbitre implique aussi de "savoir gérer ce qu'il se passe en dehors du court, avec le public, les entraîneurs, mais aussi avec les médias et sur les réseaux sociaux, à nous de nous protéger".

Les joueurs qui perdent leurs nerfs sont-ils plus nombreux qu'avant ? "Ca a toujours existé, mais maintenant, avec les réseaux sociaux, avant même que le joueur soit sorti du terrain c'est déjà partout sur Internet", dit-il, affirmant toutefois ne détester arbitrer aucun joueur.

"Sans public, il nous manque un instrument"

Quant au public, il change beaucoup d'un tournoi à l'autre. "Et cette année, il revient, même nous, nous sommes contents de l'avoir. Sans public, il nous manque un instrument", raconte-t-il, filant la métaphore du chef d'orchestre. "Aux États-Unis, c'est toujours bruyant, à Wimbledon, c'est le temple du tennis, c'est plus calme".

"L'arbitre est préparé" au jeu des joueurs, y compris les meilleurs : "On n'est pas là pour être spectateur. J'ai déjà fait des erreurs, et j'en fais encore, mais pas à cause de ça", dit-il, même s'il reconnait que le siège de l'arbitre "est le meilleur siège du stade". Dans le monde, il y a actuellement une trentaine de "badges d'or", les arbitres de tennis qui ont le plus haut grade et peuvent pleinement en vivre.