La Croix publie un baromètre sur la confiance des français dans les​ médias : Jérôme Chapuis directeur de la rédaction de La Croix, est l'invité du 5/7.

Jérôme Chapuis dans le studio de France Inter © Radio France / FI

Pour la 35e année, La Croix publie son baromètre annuel sur la confiance dans les médias, réalisé avec l'institut Kantar. "Les conclusions bousculent toutes les professions de l'information : on observe un décrochage important des Français sur l'intérêt à l'actualité : on passe de 67% à 62% des Français qui disent s'intéresser à l'actualité. Et chez les jeunes, les 18-24 ans, qui ne sont que 38% à s'y intéresser contre 51% l'an dernier. C'est très bas, on n'est jamais arrivé à des niveaux si bas", selon Jérôme Chapuis, directeur de la rédaction de La Croix.

Comment l'expliquer ? "Il y a un effet de lassitude, c'est évident. Et on est beaucoup plus en contact permanent avec l'actualité, donc il y a un effet de saturation", explique Jérôme Chapuis. "Il y a aussi un rapport à l'actualité qui a changé ces dernières années : il y a un vrai décalage entre ce que les Français attendent des journalistes et ce qu'ils constatent, il y a une déception, un grand marais d'insatisfaits et de déçus".

Trop de Covid et de Zemmour, pas assez de COP26, selon le baromètre

Selon le sondage, les personnes interrogées trouvent qu'on a trop parlé de l'épidémie de Covid-19 et, à 73%, de la candidature d'Eric Zemmour. A l'opposé, "41% des Français estiment qu'on n'a pas suffisamment parlé de la COP26 de Glasgow".

Il y a cependant un paradoxe sur Internet : "Les Français qui s'informent sur Internet s'informent avant tout sur les réseaux sociaux, alors que ce sont ces derniers qui ont le moins de crédibilité selon le baromètre". Il y a par ailleurs un léger tassement de la confiance dans la radio, qui inspire de la confiance à 49% des sondés, à égalité avec la presse écrite. "Les Français attendent en majorité des débats apaisés, or il y a des radios qui ont fait le choix du clash, de l'opinion", suggère Jérôme Chapuis.

Autre reproche, enfin : "Les Français voient comme le nez sur le visage que les médias français sont concentrés entre les mains de quelques industriels. Ils sont très attachés au pluralisme, à l'indépendance. Ils trouvent que ça commence à beaucoup, beaucoup, se voir".