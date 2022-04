La Russie revendique le contrôle quasi total de ​Marioupol : Isabelle Lasserre, Spécialiste des questions internationales au Figaro. ​Ancienne correspondante en Russie est l'invitée de 6h20

La ville de Marioupol a été ravagée par les combats (images de l'agence russe Sputnik) © AFP / Ilya Pitalev / Sputnik

Vladimir Poutine revendique la prise de Marioupol, la grande ville portuaire de l'est de l'Ukraine. "La chute de Marioupol, on l'attend depuis des jours, mais elle n'est toujours pas complète : il reste 2000 combattants cachés dans une aciérie, qui est un building énorme, avec des souterrains. Avec ces irréductibles combattants sont retranchés un certain nombre de civils", explique la journaliste Isabelle Lasserre.

"Techniquement Marioupol est tombée, mais il reste ce petit cœur qui empêche Poutine de revendiquer une victoire totale"

Si Vladimir Poutine ne donne pas l'assaut, "c'est par peur d'un trop grand nombre de morts parmi les soldats russes, depuis le début de la guerre, certaines sources parlent de 18 000 soldats russes, c'est considérable. Aller sur le terrain de ce site gigantesque, plein de souterrains, ça va être compliqué et très coûteux en hommes. Les Ukrainiens le connaissent parfaitement". Sa stratégie consiste ainsi plutôt à affamer les combattants ukrainiens dans l'aciérie.

"Vladimir Poutine a besoin de cette victoire pour le 9 mai"

"Toutes les armes occidentales ne peuvent pas rentrer à Marioupol, c'est l'agonie de ce dernier îlot de résistance. Si Vladimir Poutine a pris la décision d'affamer le site, ça va prendre quelques jours mais ça va être terrible", selon Isabelle Lasserre, qui affirme que la possibilité d'un couloir humanitaire existe mais qu'elle est compliquée, d'autant plus que "les combattants ukrainiens ne veulent pas se rendre".

"Quand Marioupol sera prise, ce sera la première victoire de la Russie dans cette guerre, une victoire que Vladimir Poutine pourra amener sur un plateau aux Russes le 9 mai, pour la commémoration de la victoire de 1945", analyse la journaliste. "Il en a besoin pour remobiliser son armée, et s'il devait changer de stratégie et décider que la guerre est si difficile à gagner que, avec Marioupol et une petite victoire dans le Donbass, il pourrait ouvrir des négociations".

Pourquoi la ville est-elle stratégique ? "Elle permet de réunir toutes les terres visées par Vladimir Poutine, entre le sud, la Crimée, et l'est, le Donbass", d'autant plus que c'est une grande ville portuaire. "A Marioupol, c'est la méthode très lourde qui a été employée par les Russes en Syrie et en Tchétchénie que l'on voit, c'est la ville-martyre de l'Ukraine", déplore-t-elle.