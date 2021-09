Patrick Imbert, réalisateur du film d'animation "Le sommet des dieux", adaptation d'un manga de Jirō Taniguchi, est notre invité de 6h20.

Patrick Imbert a adapté au cinéma le manga de Jirō Taniguchi. Le film s'ouvre sur un plan de montagne où l'on entend le souffle de la montagne en même temps que celui des alpinistes Irvin et Mallory, "une manière d'introduire le sujet : est-ce que ces deux types ont gravi l'Everest ?"

Le manga d'origine fait 1 500 pages. Comment choisir ce que l'on garde dans l'adaptation au cinéma ? "Je suis parti de l'émotion que j'ai eu en lisant la BD, et je me suis aussi demandé ce qu'essayait de dire l'auteur : il m'est apparu que c'était l'itinéraire des deux personnages principaux le plus important", dit Patrick Imbert.

Il y a peu de dialogues dans le film, mais la montagne apparaît comme un vrai troisième personnage. "Le film est construit sur une progression, avec une raréfaction de la parole : au début il y a plus de dialogues, mais quand on grimpe, on ne parle plus, et donc il y a plus de place pour faire parler la montagne", selon le réalisateur. "La montagne apparait vivante parce qu'au cinéma, on a les moyens de la faire parler, on a du son", ajoute-t-il :

"On cherche par tous les moyens dont on dispose à faire ressentir des sensations"

"Rien n'existe a priori : on ne se baisse pas pour ramasser le bruit qui va bien ou l'image qui va bien. Pour les bruits en particulier, il y a beaucoup de recherche. Ce sont souvent des mélanges de bruits qui sont retravaillés", détaille-t-il.

"Il y a beaucoup de films et de documentaires sur la montagne qui ont des images très impressionnantes, mais nous, on ne pouvait pas faire ça, on travaille en 2D. On a joué une autre carte, plus posée, mais on a travaillé les compositions, les effets de profondeur, de flou. On a travaillé avec notre travail d'animation traditionnelle", avec des dessins faits à la main sur une palette graphique.