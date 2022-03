Campagne présidentielle 2022: Manon Aubry eurodéputée, présidente du groupe de la gauche au parlement européen et porte-parole de Jean-Luc Mélenchon est l'invitée de 6h20

Manon Aubry est eurodéputée et porte-parole de campagne de Jean-Luc Mélenchon © AFP / Emmanuelle Pays / Hans Lucas

"L'enjeu aujourd'hui, c'est d'éviter l'escalade militaire à tout prix, et de se lancer dans une course à l'armement qui serait dangereuse et pourrait se traduire par un conflit généralisé ", estime l'eurodéputée Manon Aubry. La porte-parole de la campagne de Jean-Luc Mélenchon déclare que la priorité est de " faire revenir Vladimir Poutine à la table des négociations ", et estime que les mesures déjà prises, comme la saisie des avoirs des oligarques russes, sont peu efficaces - parce qu'une partie de ces avoirs sont cachés dans des paradis fiscaux.

"Il y a des déclarations fermes qui sont faites par les dirigeants européens mais qui ne sont pas suivies d'effets, et qui affaiblissent l'Union européenne"

De la même manière, selon elle, " exclure Vladimir Poutine du G20 est un acte diplomatique qui n'aura pas beaucoup d'effets ". Sur la question des entreprises françaises qui font encore des affaires en Russie, " si cela peut avoir un impact et contraindre Vladimir Poutine, oui, il faut faire quelque chose ", dit-elle, tout en alertant sur les conséquences que cela peut avoir, notamment sur l'approvisionnement en gaz . " Il faut au maximum diversifier notre approvisionnement, mais cela ne se fait pas du jour au lendemain ", rappelle Manon Aubry.

Elle indique ainsi que l'équipe de Jean-Luc Mélenchon propose un blocage des prix de l'essence, à 1,40€ par litre, ainsi que "de bloquer les prix de l'électricité et du gaz, et bloquer les prix d'un panier de produits de première nécessité" . " C'est un décret, et il est prêt : Jean-Luc Mélenchon président de la République pourrait le prendre dès le lendemain de l'élection présidentielle ", assure-t-elle. " On parle ici de produits de base alors que les marges des distributeurs n'ont cessé d'augmenter ces dernières années ", ajoute l'eurodéputée, citant l'exemple du blocage des prix du gel hydroalcoolique au début de la pandémie.